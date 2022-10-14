Историк Журавлев: в РФ опубликованы архивы ФСБ о нацистах Украины

14 октября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

РВИО выпустило брошюру «ЧЕРНАЯ КНИГА. Зверства бандеровцев» Фото (архив): Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российское военно-историческое общество (РВИО) выпустило брошюру «ЧЕРНАЯ КНИГА. Зверства бандеровцев» по материалам Центрального архива Минобороны РФ и ФСБ России, которые показывают истинное лицо украинских националистов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский историк, заместитель директора Института Российской истории РАН, доктор исторических наук Сергей Журавлев. В книге «ЧЕРНАЯ КНИГА. Зверства бандеровцев» представлены копии рассекреченных архивных документов. Издание свидетельствует о связях «бандеровцев» с иностранными спецслужбами, использования националистов для проведения диверсий против СССР, объясняет на исторических примерах, почему Украине нужна денацификация. «Я так понимаю, что новые документы идут из центрального архива Министерства обороны и ФСБ. Это очень хорошие дополнения к тому, что вышло в 2012 году, потому что материалы того двухтомника были в основном из государственных архивов РФ, РГАСПИ. Таким образом, у нас сейчас сложился очень хороший комплекс информации, которая является доказательной базой для полного представления о том, что из себя представляли украинские националисты», — подчеркнул Сергей Журавлев. По словам историка, в качестве национальных героев современная Украина выбрала нацистов. «14 октября на Украине отмечается, начиная с 2015 года, один из национальных праздников — день создания национальной армии. Он заменил 23 февраля. В СССР праздник являлся Днем создания Советской армии. День14 октября обозначен по событиям 1942 году, когда появилась, как они считают, украинская повстанческая армия, то есть УПА. Военизированная организация, часть украинских националистов, которая была повинна в жестокостях до Великой отечественной войны, в ее период и после, в частности, в знаменитой „волынской резне“ 1943 года. Этот террор героизируется сейчас на современной Украине», — объяснил Журавлев. Доктор наук добавил, что УПА сотрудничали с немецкой разведкой. «Имеются достоверные данные, основанные на документах, о том, что члены этой армии, сейчас „бандеровцы“, еще до ВОВ сотрудничали с немецкой разведкой „Адлер“, после, когда началась „холодная война“ довольно активно использовалась спецслужбами США и Великобритании. УПА была повинна в этнических чистках, в частности, польского населения на Волыни, в гибели десятков, если не сотен тысяч красноармейцев и мирного советского населения. И безусловно делать из них героев и отмечать 14 октября национальный праздник, — это настоящее кощунство», — заявил он. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина является денацификация и демилитаризации Укрианы.

Российское военно-историческое общество (РВИО) выпустило брошюру «ЧЕРНАЯ КНИГА. Зверства бандеровцев» по материалам Центрального архива Минобороны РФ и ФСБ России, которые показывают истинное лицо украинских националистов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский историк, заместитель директора Института Российской истории РАН, доктор исторических наук Сергей Журавлев. В книге «ЧЕРНАЯ КНИГА. Зверства бандеровцев» представлены копии рассекреченных архивных документов. Издание свидетельствует о связях «бандеровцев» с иностранными спецслужбами, использования националистов для проведения диверсий против СССР, объясняет на исторических примерах, почему Украине нужна денацификация. «Я так понимаю, что новые документы идут из центрального архива Министерства обороны и ФСБ. Это очень хорошие дополнения к тому, что вышло в 2012 году, потому что материалы того двухтомника были в основном из государственных архивов РФ, РГАСПИ. Таким образом, у нас сейчас сложился очень хороший комплекс информации, которая является доказательной базой для полного представления о том, что из себя представляли украинские националисты», — подчеркнул Сергей Журавлев. По словам историка, в качестве национальных героев современная Украина выбрала нацистов. «14 октября на Украине отмечается, начиная с 2015 года, один из национальных праздников — день создания национальной армии. Он заменил 23 февраля. В СССР праздник являлся Днем создания Советской армии. День14 октября обозначен по событиям 1942 году, когда появилась, как они считают, украинская повстанческая армия, то есть УПА. Военизированная организация, часть украинских националистов, которая была повинна в жестокостях до Великой отечественной войны, в ее период и после, в частности, в знаменитой „волынской резне“ 1943 года. Этот террор героизируется сейчас на современной Украине», — объяснил Журавлев. Доктор наук добавил, что УПА сотрудничали с немецкой разведкой. «Имеются достоверные данные, основанные на документах, о том, что члены этой армии, сейчас „бандеровцы“, еще до ВОВ сотрудничали с немецкой разведкой „Адлер“, после, когда началась „холодная война“ довольно активно использовалась спецслужбами США и Великобритании. УПА была повинна в этнических чистках, в частности, польского населения на Волыни, в гибели десятков, если не сотен тысяч красноармейцев и мирного советского населения. И безусловно делать из них героев и отмечать 14 октября национальный праздник, — это настоящее кощунство», — заявил он. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина является денацификация и демилитаризации Укрианы.