Экс-глава ЦРУ Петреус: не исключено появление на Украине контингента под руководством США

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, американский флаг, флаг сша, флаг америки
По словам экс-главы ЦРУ, США может принять участие в конфликте на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США могут принять участие в конфликте на Украине под видом многонациональной силы, и это не НАТО. Об этом сообщил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

«США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом [на события на Украине], но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», — сказал он. Об этом Петреус рассказал в интервью французскому журналу L’Express.

Ранее бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил США Лорд Даннатт заявлял о том, что США должны скрывать от России участие НАТО в конфликте на Украине. Кроме того, поток иностранных наемников, прибывающих на Украину, в последние месяцы увеличивается. Ранее президент США Джо Байден объяснил, почему хочет не допустить успеха России на Украине. Это связано с тем, что на поддержку киевского режима было потрачено много средств, сообщает деловая газета «Взгляд».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. С самого начала США и страны НАТО оказывают помощь Киеву, как финансовую, так и военную.

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США могут принять участие в конфликте на Украине под видом многонациональной силы, и это не НАТО. Об этом сообщил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. «США и другие страны могут отреагировать тем или иным образом [на события на Украине], но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», — сказал он. Об этом Петреус рассказал в интервью французскому журналу L’Express. Ранее бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил США Лорд Даннатт заявлял о том, что США должны скрывать от России участие НАТО в конфликте на Украине. Кроме того, поток иностранных наемников, прибывающих на Украину, в последние месяцы увеличивается. Ранее президент США Джо Байден объяснил, почему хочет не допустить успеха России на Украине. Это связано с тем, что на поддержку киевского режима было потрачено много средств, сообщает деловая газета «Взгляд». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. С самого начала США и страны НАТО оказывают помощь Киеву, как финансовую, так и военную.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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