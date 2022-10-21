Экс-глава Генштаба США предложил способ скрыть от России участие НАТО в конфликте на Украине

21 октября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

В США призвали проявлять осторожность при сообщении Киеву разведданных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки должны скрывать от России участие НАТО в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил США Лорд Даннатт. «Если мы предоставляем информацию и разведданные украинцам, и я еще раз подчеркиваю, что не мне спекулировать, то необходимо проявлять большую осторожность и осторожность в отношении того, как мы можем использовать этот потенциал. Такие операции должны быть тайными, отрицательными и создавать двусмысленность», — сообщил Даннатт газете The Daily Telegraph. Генерал отметил, что для Запада кремлевская пропагандистская машина вполне способна транслировать обратное российскому народу, не имеющему доступа к независимой информации. «Поддерживая Украину в ее законной борьбе за выживание в качестве независимой суверенной страны, мы должны проявлять осторожность, чтобы не дать России предлог для расширения войны. Близкий промах над Черным морем должен быть последним промахом в наших стратегических расчетах и действиях», — сказал Генерал Лорд Даннатт. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) поставляли оружие на Украину задолго до начала российской специальной операции на Украине. Также в Кремле заявили об угрозе континенту из-за поставок оружия Киеву.

Соединенные Штаты Америки должны скрывать от России участие НАТО в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил США Лорд Даннатт. «Если мы предоставляем информацию и разведданные украинцам, и я еще раз подчеркиваю, что не мне спекулировать, то необходимо проявлять большую осторожность и осторожность в отношении того, как мы можем использовать этот потенциал. Такие операции должны быть тайными, отрицательными и создавать двусмысленность», — сообщил Даннатт газете The Daily Telegraph. Генерал отметил, что для Запада кремлевская пропагандистская машина вполне способна транслировать обратное российскому народу, не имеющему доступа к независимой информации. «Поддерживая Украину в ее законной борьбе за выживание в качестве независимой суверенной страны, мы должны проявлять осторожность, чтобы не дать России предлог для расширения войны. Близкий промах над Черным морем должен быть последним промахом в наших стратегических расчетах и действиях», — сказал Генерал Лорд Даннатт. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) поставляли оружие на Украину задолго до начала российской специальной операции на Украине. Также в Кремле заявили об угрозе континенту из-за поставок оружия Киеву.