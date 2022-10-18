Песков прокомментировал результаты расследования по «Северным потокам»

Песков: Запад пытается переложить ответственность за взрывы на «Северных потоках» на Россию

18 октября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что России не дают участвовать в расследовании взрывов на «Северных потоках» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарии по поводу расследования взрывов на трубопроводе «Северный поток». Он заявил, что Германия, Франция и Дания не дают России взаимодействовать со следствием и пытаются переложить на страну ответственность за эту диверсию. Об этом он заявил во время конференц-колла. «То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение могло произойти только в связи с мощными взрывами, наши службы сказали сразу и сказали об этом специалисты, которые знают все технические характеристики трубопроводной системы», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что Дания, Франция и Германия в процессе расследования никак не взаимодействует с РФ, несмотря на то, что она является совладельцем этого трубопровода. Песков отметил, что все заявления, которые доносятся из Германии, Франции и Дании подгоняются под то, чтобы возложить ответственность на Россию. Ранее сообщалось, что немецкими следователями не были установлены причастные к взрывам. Также следователи обвиняют в диверсии Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарии по поводу расследования взрывов на трубопроводе «Северный поток». Он заявил, что Германия, Франция и Дания не дают России взаимодействовать со следствием и пытаются переложить на страну ответственность за эту диверсию. Об этом он заявил во время конференц-колла. «То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение могло произойти только в связи с мощными взрывами, наши службы сказали сразу и сказали об этом специалисты, которые знают все технические характеристики трубопроводной системы», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что Дания, Франция и Германия в процессе расследования никак не взаимодействует с РФ, несмотря на то, что она является совладельцем этого трубопровода. Песков отметил, что все заявления, которые доносятся из Германии, Франции и Дании подгоняются под то, чтобы возложить ответственность на Россию. Ранее сообщалось, что немецкими следователями не были установлены причастные к взрывам. Также следователи обвиняют в диверсии Россию.