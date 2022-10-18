Песков прокомментировал результаты расследования по «Северным потокам»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарии по поводу расследования взрывов на трубопроводе «Северный поток». Он заявил, что Германия, Франция и Дания не дают России взаимодействовать со следствием и пытаются переложить на страну ответственность за эту диверсию. Об этом он заявил во время конференц-колла.
«То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение могло произойти только в связи с мощными взрывами, наши службы сказали сразу и сказали об этом специалисты, которые знают все технические характеристики трубопроводной системы», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что Дания, Франция и Германия в процессе расследования никак не взаимодействует с РФ, несмотря на то, что она является совладельцем этого трубопровода. Песков отметил, что все заявления, которые доносятся из Германии, Франции и Дании подгоняются под то, чтобы возложить ответственность на Россию.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарии по поводу расследования взрывов на трубопроводе «Северный поток». Он заявил, что Германия, Франция и Дания не дают России взаимодействовать со следствием и пытаются переложить на страну ответственность за эту диверсию. Об этом он заявил во время конференц-колла. «То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение могло произойти только в связи с мощными взрывами, наши службы сказали сразу и сказали об этом специалисты, которые знают все технические характеристики трубопроводной системы», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что Дания, Франция и Германия в процессе расследования никак не взаимодействует с РФ, несмотря на то, что она является совладельцем этого трубопровода. Песков отметил, что все заявления, которые доносятся из Германии, Франции и Дании подгоняются под то, чтобы возложить ответственность на Россию. Ранее сообщалось, что немецкими следователями не были установлены причастные к взрывам. Также следователи обвиняют в диверсии Россию.