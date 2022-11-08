РБК: в четырех странах не нашли доказательств контрабанды оружия с Украины

09 ноября 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

В полицию отрицают, что оружие с Украины попало в Европу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Венгрии, Чехии, Дании и Германии не выявлено контрабандного оружия с Украины. Об этом сообщили силовые структуры четырех государств. «У нас нет информации ни о каком оружии, которое вы описываете в своем запросе. Мы считаем это дезинформацией, которая не соответствует действительности», — сообщили РБК в полиции Чехии. Аналогичные ответы дали силовые ведомства трех других стран. В полиции Венгрии добавили, что у преступных группировок не было изъято ни одной единицы оружия, которая предназначалась Украине. Ранее США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине. Эксперты высказывали опасения, что западное вооружение окажется в руках криминальных структур других стран.

В Венгрии, Чехии, Дании и Германии не выявлено контрабандного оружия с Украины. Об этом сообщили силовые структуры четырех государств. «У нас нет информации ни о каком оружии, которое вы описываете в своем запросе. Мы считаем это дезинформацией, которая не соответствует действительности», — сообщили РБК в полиции Чехии. Аналогичные ответы дали силовые ведомства трех других стран. В полиции Венгрии добавили, что у преступных группировок не было изъято ни одной единицы оружия, которая предназначалась Украине. Ранее США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине. Эксперты высказывали опасения, что западное вооружение окажется в руках криминальных структур других стран.