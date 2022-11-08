08 ноября 2022

РБК: в четырех странах не нашли доказательств контрабанды оружия с Украины

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В полицию отрицают, что оружие с Украины попало в Европу Фото:
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В Венгрии, Чехии, Дании и Германии не выявлено контрабандного оружия с Украины. Об этом сообщили силовые структуры четырех государств.

«У нас нет информации ни о каком оружии, которое вы описываете в своем запросе. Мы считаем это дезинформацией, которая не соответствует действительности», — сообщили РБК в полиции Чехии.

Аналогичные ответы дали силовые ведомства трех других стран. В полиции Венгрии добавили, что у преступных группировок не было изъято ни одной единицы оружия, которая предназначалась Украине.

Ранее США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине. Эксперты высказывали опасения, что западное вооружение окажется в руках криминальных структур других стран.

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В Венгрии, Чехии, Дании и Германии не выявлено контрабандного оружия с Украины. Об этом сообщили силовые структуры четырех государств. «У нас нет информации ни о каком оружии, которое вы описываете в своем запросе. Мы считаем это дезинформацией, которая не соответствует действительности», — сообщили РБК в полиции Чехии. Аналогичные ответы дали силовые ведомства трех других стран. В полиции Венгрии добавили, что у преступных группировок не было изъято ни одной единицы оружия, которая предназначалась Украине. Ранее США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине. Эксперты высказывали опасения, что западное вооружение окажется в руках криминальных структур других стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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