РБК: в четырех странах не нашли доказательств контрабанды оружия с Украины

В полицию отрицают, что оружие с Украины попало в Европу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Венгрии, Чехии, Дании и Германии не выявлено контрабандного оружия с Украины. Об этом сообщили силовые структуры четырех государств.
«У нас нет информации ни о каком оружии, которое вы описываете в своем запросе. Мы считаем это дезинформацией, которая не соответствует действительности», — сообщили РБК в полиции Чехии.
Аналогичные ответы дали силовые ведомства трех других стран. В полиции Венгрии добавили, что у преступных группировок не было изъято ни одной единицы оружия, которая предназначалась Украине.
Ранее США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине. Эксперты высказывали опасения, что западное вооружение окажется в руках криминальных структур других стран.
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