Клава Кока назвала имя артиста, который выступит на ее большом сольном концерте. Фото

Ваня Дмитриенко выступит на большом сольном концерте Клавы Коки

12 ноября 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Клава Кока выбрала Ваню Дмитриенко гостем своего шоу Фото: Размик Закарян © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) в свои соцсетях раскрыла, что певец, автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко выступит на ее большом сольном концерте «Magic Show Бал Клавы Коки» в Москве 4 декабря на стадионе «ЦСКА Арена». Исполнительница призналась, что выбрала его только из-за любви. «Раскрываю карты, Ванечка — тот прекрасный талант, кто будет выступать у меня на разогреве на моем шоу. Я выбрала его неслучайно. Все только по любви», — поделилась артистка. Клава Кока добавила, что считает Дмитриенко лучшим молодым артистом России. И призналась, что на шоу будет много других крутых гостей. Она еще раз призвала всех поторопиться и купить билеты, чтобы занять лучшие места. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока продала на свой концерт билет за 10 миллионов рублей. Купив его, человек сможет находиться не перед сценой и даже не в vip-ложе, а на одной сцене с артисткой. Тем самым, станет частью шоу перед тысячами людей, спустившись на сцену сверху во время выступления Коки. Клава Кока считает Ваню Дмитриенко лучшим молодым артистом Фото: сообщество Клавы Коки в соцсети «ВКонтакте»

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) в свои соцсетях раскрыла, что певец, автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко выступит на ее большом сольном концерте «Magic Show Бал Клавы Коки» в Москве 4 декабря на стадионе «ЦСКА Арена». Исполнительница призналась, что выбрала его только из-за любви. «Раскрываю карты, Ванечка — тот прекрасный талант, кто будет выступать у меня на разогреве на моем шоу. Я выбрала его неслучайно. Все только по любви», — поделилась артистка. Клава Кока добавила, что считает Дмитриенко лучшим молодым артистом России. И призналась, что на шоу будет много других крутых гостей. Она еще раз призвала всех поторопиться и купить билеты, чтобы занять лучшие места. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока продала на свой концерт билет за 10 миллионов рублей. Купив его, человек сможет находиться не перед сценой и даже не в vip-ложе, а на одной сцене с артисткой. Тем самым, станет частью шоу перед тысячами людей, спустившись на сцену сверху во время выступления Коки.