Медведев рассказал о тяжелом выборе, стоящем перед Зеленским

Медведев: переговоры с Россией не нужны Зеленскому и представляют для него опасность

19 ноября 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Медведев убежден, что переговоры с Россией опасны для Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры с Россией не нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за «опасного» выбора, который перед ним предстает. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они (переговоры — прим. URA.RU) для него (Зеленского) очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее Зеленский отказался от перемирия с Россией. По его мнению, российской стороне нужна «передышка, чтобы восстановить силы», а не завершение конфликта. Свою уверенность в том, что Зеленскому не нужны переговоры выражали и в Кремле.

Переговоры с Россией не нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за «опасного» выбора, который перед ним предстает. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они (переговоры — прим. URA.RU) для него (Зеленского) очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее Зеленский отказался от перемирия с Россией. По его мнению, российской стороне нужна «передышка, чтобы восстановить силы», а не завершение конфликта. Свою уверенность в том, что Зеленскому не нужны переговоры выражали и в Кремле.