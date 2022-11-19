Медведев рассказал о тяжелом выборе, стоящем перед Зеленским

Медведев: переговоры с Россией не нужны Зеленскому и представляют для него опасность
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Медведев убежден, что переговоры с Россией опасны для Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры с Россией не нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за «опасного» выбора, который перед ним предстает. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они (переговоры — прим. URA.RU) для него (Зеленского) очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский отказался от перемирия с Россией. По его мнению, российской стороне нужна «передышка, чтобы восстановить силы», а не завершение конфликта. Свою уверенность в том, что Зеленскому не нужны переговоры выражали и в Кремле.

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Переговоры с Россией не нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за «опасного» выбора, который перед ним предстает. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они (переговоры — прим. URA.RU) для него (Зеленского) очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее Зеленский отказался от перемирия с Россией. По его мнению, российской стороне нужна «передышка, чтобы восстановить силы», а не завершение конфликта. Свою уверенность в том, что Зеленскому не нужны переговоры выражали и в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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