Экономист спрогнозировал повторение кризиса 2008 года

22 ноября 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Выйти из нового экономического кризиса поможет опыт 2008 года, сообщает экономист Никита Масленников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2023 году мир может столкнуться с новым экономическим кризисом. Выйти из него поможет опыт 2008 и 2009 года. Об этом заявил в ходе беседы с URA.RU экономист Никита Масленников. «Придется включать те же защитные механизмы для населения, которые применялись в кризис 2008—2009 годов. Собственно говоря, тогда первым делом была проиндексирована пенсия. Кроме того, пандемийная история показала, что достаточно эффективно работают такие локальные меры, как разовые поддержки населения», — сказал он. Кризис в 2008 году начался с ипотечной проблемы в США. Дело было в раздувании «рыночного пузыря», который лопнул после обесценивания ипотечных облигаций. Были зафиксированы убытки на сотни миллионов долларов за первое полугодие. Банки Америки перестали кредитовать друг друга. 8 октября 2008 года все ведущие центробанки мира, кроме центрального банка Японии и России, приняли беспрецедентное решение об одновременном снижении процентных ставок. Из-за этого резко изменилась цена на нефть марки Brent. Чтобы избежать масштабного кризиса сейчас, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила поднять учетные ставки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В 2023 году мир может столкнуться с новым экономическим кризисом. Выйти из него поможет опыт 2008 и 2009 года. Об этом заявил в ходе беседы с URA.RU экономист Никита Масленников. «Придется включать те же защитные механизмы для населения, которые применялись в кризис 2008—2009 годов. Собственно говоря, тогда первым делом была проиндексирована пенсия. Кроме того, пандемийная история показала, что достаточно эффективно работают такие локальные меры, как разовые поддержки населения», — сказал он. Кризис в 2008 году начался с ипотечной проблемы в США. Дело было в раздувании «рыночного пузыря», который лопнул после обесценивания ипотечных облигаций. Были зафиксированы убытки на сотни миллионов долларов за первое полугодие. Банки Америки перестали кредитовать друг друга. 8 октября 2008 года все ведущие центробанки мира, кроме центрального банка Японии и России, приняли беспрецедентное решение об одновременном снижении процентных ставок. Из-за этого резко изменилась цена на нефть марки Brent. Чтобы избежать масштабного кризиса сейчас, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила поднять учетные ставки, сообщает «Федеральное агентство новостей».