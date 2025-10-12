Арестованному велосипедисту из Франции показали его уголовное дело

Французский велосипедист Софиан Сехили, задержанный в Приморском крае за незаконное пересечение государственной границы России, ознакомился с материалами своего уголовного дела. Об этом сообщил адвокат спортсмена Алла Кушнир. По ее словам, все необходимые документы были переведены на французский язык и предоставлены обвиняемому для изучения.
«Да, мы уже ознакомились с материалами уголовного дела. Ему (Софиану Сехили — прим. URA.RU) перевели все необходимые документы. Уголовное дело полностью не переводится, а все процессуальные документы — постановление о предъявлении обвинения, постановление суда, мои жалобы, как адвоката, все это ему перевели», — сказала Кушнир. Ее слова передает РИА «Новости».
В начале сентября Сехили был задержан на территории Приморья после того, как пересек российскую границу без разрешения. Уссурийский районный суд арестовал иностранного гражданина до 4 октября. Защита пыталась обжаловать это решение, однако Приморский краевой суд в четверг, 10 октября, отклонил апелляцию и оставил француза в СИЗО. 30 сентября срок содержания под стражей был продлен до 3 ноября. Адвокат Кушнир также сообщила, что намерена подать кассационную жалобу на последнее решение суда.
Софиан Сехили — известный велопутешественник. Он намеревался установить мировой рекорд, проехав на велосипеде из Португалии до Владивостока за два месяца, преодолев более 16 тысяч километров через 17 стран.
В изоляторе Уссурийска французу предоставили все необходимые условия. Его посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин, который отметил, что Сехили жалуется на отсутствие регулярного душа и непривычную еду, но в остальном условия содержания его устраивают. Кроме того, французского гражданина навестила почетный консул Франции.
