Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп в ходе игры в гольф с внучкой Кай выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной. Комментируя перспективы переговорного процесса между президентами России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, он сослался на свой предыдущий опыт успешного разрешения международных конфликтов, отметив, что ему ранее удавалось останавливать военные действия в различных точках мира.

В свою очередь, официальная российская позиция, согласно заявлению главы МИД Сергея Лаврова, заключается в готовности Москвы обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования в любых форматах. При этом было отмечено, что Россия до сих пор ожидает ответа на свое предложение, выдвинутое еще в 2022 году на переговорах в Стамбуле, о создании трех рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

Несмотря на оптимистичные заявления Трампа о возможности мирного урегулирования, практическая реализация переговорного процесса сталкивается с определенными трудностями. Диалог между сторонами осложняется отсутствием реакции Украины на конкретные российские инициативы, предложенные несколько лет назад.

