Член палаты лордов Великобритании: Крым и часть Донбасса останутся с Россией

26 ноября 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

В палаты лордов Великобритании считают, что Донбасс и Крым останутся частью РФ после завершения спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член палаты лордов Великобритании Саймон Макдональд считает, что переговоры между РФ и Украиной могут завершиться тем, что присоединенные к России Крым и часть Донбасса могут остаться территориями РФ. Об этом сообщает Varsity. «На мой взгляд, не должно быть никакого вторжения в Россию, какого-либо прикосновения к российскому суверенитету <…> И тогда должны быть переговоры, потому что я могу представить обстоятельства, при которых политическое будущее части Донбасса, Крыма, [будет] не с Украиной», — приводит слова члена палаты СМИ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Также с 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы о присоединении их к составу РФ. Страны Запада выступают против позиции России и оказывают помощь Украине, в том числе и в Великобритании. Но не все внутри Королевства выступают против российской стороны. Так, URA.RU сообщало, что посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, прибывшая 25 ноября с тайным визитом в Екатеринбург, призналась в любви к России.

Член палаты лордов Великобритании Саймон Макдональд считает, что переговоры между РФ и Украиной могут завершиться тем, что присоединенные к России Крым и часть Донбасса могут остаться территориями РФ. Об этом сообщает Varsity. «На мой взгляд, не должно быть никакого вторжения в Россию, какого-либо прикосновения к российскому суверенитету <…> И тогда должны быть переговоры, потому что я могу представить обстоятельства, при которых политическое будущее части Донбасса, Крыма, [будет] не с Украиной», — приводит слова члена палаты СМИ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Также с 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы о присоединении их к составу РФ. Страны Запада выступают против позиции России и оказывают помощь Украине, в том числе и в Великобритании. Но не все внутри Королевства выступают против российской стороны. Так, URA.RU сообщало, что посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, прибывшая 25 ноября с тайным визитом в Екатеринбург, призналась в любви к России.