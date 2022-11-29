Михаил Скоков провел личный прием граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области, генерал Михаил Скоков 29 ноября дал подчиненным ряд поручений после личного приема граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пришедшие на личный прием южноуральцы рассказали генерал-лейтенанту о своих сложных жизненных ситуациях и попросили оказать квалифицированную помощь в разрешении проблем. Каждого посетителя Михаил Скоков внимательно выслушал и поручил руководителям служб и подразделений принять все исчерпывающие меры по разрешению озвученных ситуаций и оказать необходимую помощь», — уточнили в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве уточнили, что на личный прием пришли жители региона с самыми различными вопросами. Так, одним из первых стал житель Челябинска, который выразил обеспокоенность высокой нагрузкой на сотрудников полиции. Скоков отметил, что вопросы подбора кандидатов на службу находятся на его личном контроле,а количество вакансий в органах внутренних дел региона по-прежнему остается одним из низких в России.

«Несколько человек рассказали о том, что стали потерпевшими от действий преступников. Скоков поручил своим заместителям вникнуть в ситуации, детально изучить все собранные материалы, установить обстоятельства произошедшего. Исполнение каждого поручения взято на личный контроль», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что замначальника ГУ МВД по Челябинской области назначен полковник полиции Николай Савенко. Он будет курировать работу с личным составом.

Пришедшие на личный прием южноуральцы рассказали генерал-лейтенанту о своих сложных жизненных ситуациях Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области