Синоптики изменили прогноз на начало 2023 года в Челябинске

17 декабря 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Новогодние каникулы в Челябинске обещают быть морозными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Метеорологи поменяли долгосрочный прогноз на предстоящие новогодние каникулы. Об этом говорится в информации сайта Гисметео. «1 января 2023 года начнется с 18-градусного мороза, днем потеплеет до -4. Далее температура воздуха будет только падать», — сообщили синоптики. В долгосрочном прогнозе первые три недели января ожидаются морозы до 29 градусов ночью и -26 днем. Сильные снегопады маловероятны. Ранее синоптики предупреждали о сильном похолодании в саму новогоднюю ночь. Затем прогноз изменился на существенное потепление в первой декаде января — по данным метеорологов, ожидалась плюсовая температура и мокрый снег. Сейчас этот период сдвинулся на конец декабря.

Метеорологи поменяли долгосрочный прогноз на предстоящие новогодние каникулы. Об этом говорится в информации сайта Гисметео. «1 января 2023 года начнется с 18-градусного мороза, днем потеплеет до -4. Далее температура воздуха будет только падать», — сообщили синоптики. В долгосрочном прогнозе первые три недели января ожидаются морозы до 29 градусов ночью и -26 днем. Сильные снегопады маловероятны. Ранее синоптики предупреждали о сильном похолодании в саму новогоднюю ночь. Затем прогноз изменился на существенное потепление в первой декаде января — по данным метеорологов, ожидалась плюсовая температура и мокрый снег. Сейчас этот период сдвинулся на конец декабря.