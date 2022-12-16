16 декабря 2022

Синоптики изменили прогноз на начало 2023 года в Челябинске

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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, поселок, село, дорога, мороз, куржак
Новогодние каникулы в Челябинске обещают быть морозными Фото:

Метеорологи поменяли долгосрочный прогноз на предстоящие новогодние каникулы. Об этом говорится в информации сайта Гисметео.

«1 января 2023 года начнется с 18-градусного мороза, днем потеплеет до -4. Далее температура воздуха будет только падать», — сообщили синоптики.

В долгосрочном прогнозе первые три недели января ожидаются морозы до 29 градусов ночью и -26 днем. Сильные снегопады маловероятны.

Ранее синоптики предупреждали о сильном похолодании в саму новогоднюю ночь. Затем прогноз изменился на существенное потепление в первой декаде января — по данным метеорологов, ожидалась плюсовая температура и мокрый снег. Сейчас этот период сдвинулся на конец декабря.

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Метеорологи поменяли долгосрочный прогноз на предстоящие новогодние каникулы. Об этом говорится в информации сайта Гисметео. «1 января 2023 года начнется с 18-градусного мороза, днем потеплеет до -4. Далее температура воздуха будет только падать», — сообщили синоптики. В долгосрочном прогнозе первые три недели января ожидаются морозы до 29 градусов ночью и -26 днем. Сильные снегопады маловероятны. Ранее синоптики предупреждали о сильном похолодании в саму новогоднюю ночь. Затем прогноз изменился на существенное потепление в первой декаде января — по данным метеорологов, ожидалась плюсовая температура и мокрый снег. Сейчас этот период сдвинулся на конец декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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