Синоптики изменили прогноз на начало 2023 года в Челябинске

Метеорологи поменяли долгосрочный прогноз на предстоящие новогодние каникулы. Об этом говорится в информации сайта Гисметео.
«1 января 2023 года начнется с 18-градусного мороза, днем потеплеет до -4. Далее температура воздуха будет только падать», — сообщили синоптики.
В долгосрочном прогнозе первые три недели января ожидаются морозы до 29 градусов ночью и -26 днем. Сильные снегопады маловероятны.
Ранее синоптики предупреждали о сильном похолодании в саму новогоднюю ночь. Затем прогноз изменился на существенное потепление в первой декаде января — по данным метеорологов, ожидалась плюсовая температура и мокрый снег. Сейчас этот период сдвинулся на конец декабря.
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