19 декабря 2022

В Ленинском районе Челябинска перекроют движение трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., трамвай
Движение перекроют из-за ремонта на путях Фото:

В Ленинском районе Челябинска 20 декабря на шесть часов перекроют движение трамваев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, закрытие движения связано с технологическими работами на путях.

«В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по улице Новороссийской, закрывается движение трамваев в Ленинском районе. Движение будет закрыто 20 декабря с 10 часов до 16 часов», — сообщили URA.RU в городской администрации.

Там отметили, что маршруты №18 и №22 будут доезжать до кольца «Харлова». Маршрут №12 отменяется.

В начале декабря движение трамваев в Ленинском районе закрывали на целые сутки. Причина все та же: технологические работы на путях по улице Новороссийская.

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В Ленинском районе Челябинска 20 декабря на шесть часов перекроют движение трамваев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, закрытие движения связано с технологическими работами на путях. «В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по улице Новороссийской, закрывается движение трамваев в Ленинском районе. Движение будет закрыто 20 декабря с 10 часов до 16 часов», — сообщили URA.RU в городской администрации. Там отметили, что маршруты №18 и №22 будут доезжать до кольца «Харлова». Маршрут №12 отменяется. В начале декабря движение трамваев в Ленинском районе закрывали на целые сутки. Причина все та же: технологические работы на путях по улице Новороссийская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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