В Ленинском районе Челябинска перекроют движение трамваев

20 декабря 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Движение перекроют из-за ремонта на путях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска 20 декабря на шесть часов перекроют движение трамваев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, закрытие движения связано с технологическими работами на путях. «В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по улице Новороссийской, закрывается движение трамваев в Ленинском районе. Движение будет закрыто 20 декабря с 10 часов до 16 часов», — сообщили URA.RU в городской администрации. Там отметили, что маршруты №18 и №22 будут доезжать до кольца «Харлова». Маршрут №12 отменяется. В начале декабря движение трамваев в Ленинском районе закрывали на целые сутки. Причина все та же: технологические работы на путях по улице Новороссийская.

В Ленинском районе Челябинска 20 декабря на шесть часов перекроют движение трамваев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, закрытие движения связано с технологическими работами на путях. «В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по улице Новороссийской, закрывается движение трамваев в Ленинском районе. Движение будет закрыто 20 декабря с 10 часов до 16 часов», — сообщили URA.RU в городской администрации. Там отметили, что маршруты №18 и №22 будут доезжать до кольца «Харлова». Маршрут №12 отменяется. В начале декабря движение трамваев в Ленинском районе закрывали на целые сутки. Причина все та же: технологические работы на путях по улице Новороссийская.