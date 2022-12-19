В Ленинском районе Челябинска перекроют движение трамваев

В Ленинском районе Челябинска 20 декабря на шесть часов перекроют движение трамваев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, закрытие движения связано с технологическими работами на путях.
«В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по улице Новороссийской, закрывается движение трамваев в Ленинском районе. Движение будет закрыто 20 декабря с 10 часов до 16 часов», — сообщили URA.RU в городской администрации.
Там отметили, что маршруты №18 и №22 будут доезжать до кольца «Харлова». Маршрут №12 отменяется.
В начале декабря движение трамваев в Ленинском районе закрывали на целые сутки. Причина все та же: технологические работы на путях по улице Новороссийская.
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