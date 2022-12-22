В Кремле раскрыли, какое послание Путин отправил Си Цзиньпину

Песков: послание Путина к Си Цзиньпину было о двусторонних отношениях РФ и Китая

22 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что РФ и Китай постоянно обмениваются посланиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Послание президента РФ Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось партнерства между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Письмо] касалось двусторонних отношений и международной обстановки. Также шла речь об отношениях и продвижении партнерства между РФ и Китаем», — заявил Песков. Он также сообщил, что между Путиным и Си Цзиньпинем постоянно происходит обмен посланиями и другими месседжами, которые передаются в результате рабочих контактов.

Послание президента РФ Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось партнерства между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Письмо] касалось двусторонних отношений и международной обстановки. Также шла речь об отношениях и продвижении партнерства между РФ и Китаем», — заявил Песков. Он также сообщил, что между Путиным и Си Цзиньпинем постоянно происходит обмен посланиями и другими месседжами, которые передаются в результате рабочих контактов.