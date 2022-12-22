В Кремле раскрыли, какое послание Путин отправил Си Цзиньпину

Песков: послание Путина к Си Цзиньпину было о двусторонних отношениях РФ и Китая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что РФ и Китай постоянно обмениваются посланиями Фото:

Послание президента РФ Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось партнерства между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Письмо] касалось двусторонних отношений и международной обстановки. Также шла речь об отношениях и продвижении партнерства между РФ и Китаем», — заявил Песков. Он также сообщил, что между Путиным и Си Цзиньпинем постоянно происходит обмен посланиями и другими месседжами, которые передаются в результате рабочих контактов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Послание президента РФ Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось партнерства между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Письмо] касалось двусторонних отношений и международной обстановки. Также шла речь об отношениях и продвижении партнерства между РФ и Китаем», — заявил Песков. Он также сообщил, что между Путиным и Си Цзиньпинем постоянно происходит обмен посланиями и другими месседжами, которые передаются в результате рабочих контактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...