В Кремле раскрыли, какое послание Путин отправил Си Цзиньпину

Песков заявил, что РФ и Китай постоянно обмениваются посланиями
Послание президента РФ Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось партнерства между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«[Письмо] касалось двусторонних отношений и международной обстановки. Также шла речь об отношениях и продвижении партнерства между РФ и Китаем», — заявил Песков. Он также сообщил, что между Путиным и Си Цзиньпинем постоянно происходит обмен посланиями и другими месседжами, которые передаются в результате рабочих контактов.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.