В МИД РФ перечислили ключевые условия для обсуждения гарантий безопасности

МИД РФ: переговоров о гарантиях безопасности не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО

23 декабря 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

России нужно, чтобы Запад прекратил накачивать оружием Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоров о гарантиях безопасности не будет до тех пор, пока не будет соблюден ряд условий. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены военнослужащие/наемники/инструкторы США и НАТО, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях […]. Мяч сейчас на американской стороне поля», — сказал дипломат в разговоре с ТАСС. Ранее Зеленский говорил о том, что никто толком не понимает, что такое гарантии безопасности. По его словам, когда-то Киев обменял ядерное оружие на гарантии безопасности, однако эти гарантии «не сработали». При этом советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готова дать России гарантии безопасности, если Москва откажется от ядерного оружия.

Переговоров о гарантиях безопасности не будет до тех пор, пока не будет соблюден ряд условий. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены военнослужащие/наемники/инструкторы США и НАТО, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях […]. Мяч сейчас на американской стороне поля», — сказал дипломат в разговоре с ТАСС. Ранее Зеленский говорил о том, что никто толком не понимает, что такое гарантии безопасности. По его словам, когда-то Киев обменял ядерное оружие на гарантии безопасности, однако эти гарантии «не сработали». При этом советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готова дать России гарантии безопасности, если Москва откажется от ядерного оружия.