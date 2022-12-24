На Западе сорвались на Байдена из-за встречи с Зеленским

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена за слова о жестокости РФ

24 декабря 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Байдену предложили спровоцировать еще один конфликт для продажи оружия Фото: официальный сайт президента Украины Пользователи Twitter на Западе обрушились с критикой на президента США Джо Байдена. Причиной тому стал твит на аккаунте Госдепа о встрече Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Читатели возмутились тем, как Байден высказывается о конфликте на Украине, называя российскую сторону жестокой. «Это странно, особенно если учесть, что статей, сайтов и цитат о жестоких боевых действиях стало на 100% больше», — написал Лаз в комментариях к посту. Лила Доолдения с иронией предложила президенту США спровоцировать еще один военный конфликт для продажи американского оружия. С ней солидарен Барри Аткинс, который тоже считает, что Штаты сильно зависимы от изготовления оружия. «Производство оружия для вас самая жизнеспособная отрасль», — отметил он. Также комментатор напомнил, что американская сторона всегда ввязывалась в военные действия. Джозеф Фахури назвал комментарии Байдена унизительными. Он уверен, что президенту РФ Владимиру Путину пора перейти к решительным мерам. «Путину следует отложить в сторону тонкости и добиться решающей победы любой ценой», — заключил читатель. Дэвид Девлин заявил, что США было наплевать на геноцид жителей Донбасса, Луганска и Крыма. При этом переворот на Майдане по свержению демократически избранного правительства считается нормой для американской стороны. Ранее Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с Байденом. В ходе совместной пресс-конференции президент США выразил поддержку Украине. Украинский лидер же поблагодарил Штаты за сотрудничество, передает «Ридус». На встрече главы государств также обсудили увеличение поставок ЗРК «Patriot» Киеву. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон ведет с Россией войну чужими руками, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Twitter на Западе обрушились с критикой на президента США Джо Байдена. Причиной тому стал твит на аккаунте Госдепа о встрече Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Читатели возмутились тем, как Байден высказывается о конфликте на Украине, называя российскую сторону жестокой. «Это странно, особенно если учесть, что статей, сайтов и цитат о жестоких боевых действиях стало на 100% больше», — написал Лаз в комментариях к посту. Лила Доолдения с иронией предложила президенту США спровоцировать еще один военный конфликт для продажи американского оружия. С ней солидарен Барри Аткинс, который тоже считает, что Штаты сильно зависимы от изготовления оружия. «Производство оружия для вас самая жизнеспособная отрасль», — отметил он. Также комментатор напомнил, что американская сторона всегда ввязывалась в военные действия. Джозеф Фахури назвал комментарии Байдена унизительными. Он уверен, что президенту РФ Владимиру Путину пора перейти к решительным мерам. «Путину следует отложить в сторону тонкости и добиться решающей победы любой ценой», — заключил читатель. Дэвид Девлин заявил, что США было наплевать на геноцид жителей Донбасса, Луганска и Крыма. При этом переворот на Майдане по свержению демократически избранного правительства считается нормой для американской стороны. Ранее Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с Байденом. В ходе совместной пресс-конференции президент США выразил поддержку Украине. Украинский лидер же поблагодарил Штаты за сотрудничество, передает «Ридус». На встрече главы государств также обсудили увеличение поставок ЗРК «Patriot» Киеву. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон ведет с Россией войну чужими руками, пишет «Национальная служба новостей».