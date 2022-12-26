Южная Корея произвела около ста выстрелов по беспилотникам КНДР

Военные Южной Кореи произвели порядка ста выстрелов по беспилотникам КНДР, но не смогли их сбить. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«После того как радары засекли беспилотники КНДР возле западного побережья острова Канхвадо, южнокорейские военные с вертолетов выпустили по ним около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить», — уточняет агентство, ссылаясь на свой источник. Также меры были приняты с расчетом на то, чтобы не навредить гражданскому населению. Минобороны Южной Кореи подтвердило проникновение пяти дронов КНДР на территорию страны.
26 декабря сообщалось, что северокорейские дроны пересекли воздушное пространство Южной Кореи. В связи с этим были остановлены вылеты из аэропортов Инчхон и Кимпо.
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Военные Южной Кореи произвели порядка ста выстрелов по беспилотникам КНДР, но не смогли их сбить. Об этом сообщает агентство Yonhap. «После того как радары засекли беспилотники КНДР возле западного побережья острова Канхвадо, южнокорейские военные с вертолетов выпустили по ним около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить», — уточняет агентство, ссылаясь на свой источник. Также меры были приняты с расчетом на то, чтобы не навредить гражданскому населению. Минобороны Южной Кореи подтвердило проникновение пяти дронов КНДР на территорию страны. 26 декабря сообщалось, что северокорейские дроны пересекли воздушное пространство Южной Кореи. В связи с этим были остановлены вылеты из аэропортов Инчхон и Кимпо.