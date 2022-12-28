Школьники регулярно помогают собирать посылки бойцам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пятиклассники из Копейска (Челябинская область) собрали посылки для детей, которые живут на Донбассе. Школьники вложили в отправления свои письма и открытки.

«Решение собрать посылку для ребят, живущих в прифронтовой территории было моментальным! Каждый из ребят хотел участвовать в этом, каждый хотел подарить частичку своей заботы, доброты, своего внимания», — сообщается в паблике «Все для победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Учащиеся школы №32 Копейска активно помогают в сборе помощи для мобилизованных, рисуют открытки и письма, уточнили волонтеры. В знак благодарности волонтеры организовали для школьников праздник: они побывали на новогодней елке, получили подарки и сертификаты в бассейн.

Волонтеры из Копейска регулярно формируют посылки для отправки в зону спецоперации. Недавно они попросили у Деда Мороза грузовой транспорт, чтобы ускорить доставку посылок бойцам.