Челябинские школьники собрали посылки для детей на Донбассе. Фото

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Школьники регулярно помогают собирать посылки бойцам Фото:

Пятиклассники из Копейска (Челябинская область) собрали посылки для детей, которые живут на Донбассе. Школьники вложили в отправления свои письма и открытки.

«Решение собрать посылку для ребят, живущих в прифронтовой территории было моментальным! Каждый из ребят хотел участвовать в этом, каждый хотел подарить частичку своей заботы, доброты, своего внимания», — сообщается в паблике «Все для победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Учащиеся школы №32 Копейска активно помогают в сборе помощи для мобилизованных, рисуют открытки и письма, уточнили волонтеры. В знак благодарности волонтеры организовали для школьников праздник: они побывали на новогодней елке, получили подарки и сертификаты в бассейн.

Волонтеры из Копейска регулярно формируют посылки для отправки в зону спецоперации. Недавно они попросили у Деда Мороза грузовой транспорт, чтобы ускорить доставку посылок бойцам.

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Пятиклассники из Копейска (Челябинская область) собрали посылки для детей, которые живут на Донбассе. Школьники вложили в отправления свои письма и открытки. «Решение собрать посылку для ребят, живущих в прифронтовой территории было моментальным! Каждый из ребят хотел участвовать в этом, каждый хотел подарить частичку своей заботы, доброты, своего внимания», — сообщается в паблике «Все для победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Учащиеся школы №32 Копейска активно помогают в сборе помощи для мобилизованных, рисуют открытки и письма, уточнили волонтеры. В знак благодарности волонтеры организовали для школьников праздник: они побывали на новогодней елке, получили подарки и сертификаты в бассейн. Волонтеры из Копейска регулярно формируют посылки для отправки в зону спецоперации. Недавно они попросили у Деда Мороза грузовой транспорт, чтобы ускорить доставку посылок бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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