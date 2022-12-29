Рогозин показал, как выглядит после ранения. Фото

Рогозин опубликовал первое фото после ранения
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Дмитрию Рогозину пожелали здоровья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсетях фото после ранения в Донецке. Он перенес операцию.

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — написал Рогозин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и прикрепил фото после ранения. Подписчики пожелали ему здоровья и поздравили его с наступающим Новым годом.

Рогозин был ранен в Донецке из-за обстрела гостиницы, в которой жили военные советники, сообщает Vse42.ru. Помощник экс-главы «Роскосмоса» скончался после обстрела. Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону, а затем перевезли в Подмосковье, сообщает «Утро.ру». Он планирует вернуться в Донбасс после окончания лечения. Недавно стало известно, что его успешно прооперировали.

Фото:
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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсетях фото после ранения в Донецке. Он перенес операцию. «Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — написал Рогозин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и прикрепил фото после ранения. Подписчики пожелали ему здоровья и поздравили его с наступающим Новым годом. Рогозин был ранен в Донецке из-за обстрела гостиницы, в которой жили военные советники, сообщает Vse42.ru. Помощник экс-главы «Роскосмоса» скончался после обстрела. Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону, а затем перевезли в Подмосковье, сообщает «Утро.ру». Он планирует вернуться в Донбасс после окончания лечения. Недавно стало известно, что его успешно прооперировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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