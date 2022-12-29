Начальник ГУР Украины признался, зачем Киеву нужна пауза в СВО

Начальник ГУР Украины: Киеву нужна пауза в СВО, чтобы дождаться помощи Запада

29 декабря 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Ситуация на фронте застопорилась, признали на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине нужна пауза в конфликте с Россией, чтобы дождаться новых поставок западного вооружения. Об этом рассказал начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов. «Ситуация просто застопорилась. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия», — Буданов в интервью BBC. По его словам, ВСУ не хватает ресурсов для продвижения во многих областях. США планируют отправить Украине военную и гуманитарную помощь на сумму 47 миллиардов долларов в следующем году. Также Вашингтон собирается поставить Украине комплексы ПВО ЗРК Patriot. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает, что США перестанут финансировать страну после 2023 года, сообщает телеканал 360.

Украине нужна пауза в конфликте с Россией, чтобы дождаться новых поставок западного вооружения. Об этом рассказал начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов. «Ситуация просто застопорилась. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия», — Буданов в интервью BBC. По его словам, ВСУ не хватает ресурсов для продвижения во многих областях. США планируют отправить Украине военную и гуманитарную помощь на сумму 47 миллиардов долларов в следующем году. Также Вашингтон собирается поставить Украине комплексы ПВО ЗРК Patriot. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает, что США перестанут финансировать страну после 2023 года, сообщает телеканал 360.