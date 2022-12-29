Начальник ГУР Украины признался, зачем Киеву нужна пауза в СВО

Украине нужна пауза в конфликте с Россией, чтобы дождаться новых поставок западного вооружения. Об этом рассказал начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов.
«Ситуация просто застопорилась. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия», — Буданов в интервью BBC. По его словам, ВСУ не хватает ресурсов для продвижения во многих областях.
США планируют отправить Украине военную и гуманитарную помощь на сумму 47 миллиардов долларов в следующем году. Также Вашингтон собирается поставить Украине комплексы ПВО ЗРК Patriot. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает, что США перестанут финансировать страну после 2023 года, сообщает телеканал 360.
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Украине нужна пауза в конфликте с Россией, чтобы дождаться новых поставок западного вооружения. Об этом рассказал начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов. «Ситуация просто застопорилась. Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия», — Буданов в интервью BBC. По его словам, ВСУ не хватает ресурсов для продвижения во многих областях. США планируют отправить Украине военную и гуманитарную помощь на сумму 47 миллиардов долларов в следующем году. Также Вашингтон собирается поставить Украине комплексы ПВО ЗРК Patriot. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает, что США перестанут финансировать страну после 2023 года, сообщает телеканал 360.