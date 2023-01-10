The Times: в Финляндии появилась платная услуга для желающих отомстить России

The Times: финны платят по 200 евро за «послания» для России на украинских снарядах

10 января 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Финны платят по 200 евро за надписи на украинских снарядах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финны платят организации SignMyRocket, которая собирает средства для ВСУ, чтобы их послания были написаны на украинских снарядах. Об этом пишет британская газета The Times. «Ряд известных финнов зашли так далеко, что заплатили SignMyRocket не менее 200 евро за штуку, чтобы их послания были нанесены на 155-мм артиллерийские снаряды Украины», — передает издание. Отмечается, что Финляндия является крупнейшим источником доходов организации после США. Не все граждане Финляндии поддерживают возможность писать сообщения на снарядах. Недавно ведущая финская газета Helsingin Sanomat выпустила материал, в котором заявила, что некоторые высказывания переходят допустимую грань и являются бесчеловечными. Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение на украинском снаряде «За свободу Финляндии». Он заявил, что финским депутатам угрожает параноидальный синдром, передает RT. Пушков отметил, что Россия не угрожает свободе Финляндии.

Финны платят организации SignMyRocket, которая собирает средства для ВСУ, чтобы их послания были написаны на украинских снарядах. Об этом пишет британская газета The Times. «Ряд известных финнов зашли так далеко, что заплатили SignMyRocket не менее 200 евро за штуку, чтобы их послания были нанесены на 155-мм артиллерийские снаряды Украины», — передает издание. Отмечается, что Финляндия является крупнейшим источником доходов организации после США. Не все граждане Финляндии поддерживают возможность писать сообщения на снарядах. Недавно ведущая финская газета Helsingin Sanomat выпустила материал, в котором заявила, что некоторые высказывания переходят допустимую грань и являются бесчеловечными. Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение на украинском снаряде «За свободу Финляндии». Он заявил, что финским депутатам угрожает параноидальный синдром, передает RT. Пушков отметил, что Россия не угрожает свободе Финляндии.