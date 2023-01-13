Коллегия Еврокомиссии приедет в Киев для обсуждения важного вопроса

Урсула фон дер Ляйен: коллегия Еврокомиссии приедет в Киев

13 января 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Глава Еврокомиссии анонсировала визит в Киев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В начале февраля коллегия Еврокомиссии собирается совершить визит на Украину. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что цель визита — обсуждение подготовки Украины к вступлению в Евросоюз. «Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС», — заявила она в ходе пресс-конференции в Кируне (Швеция) с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице главы Еврокомиссии в Twitter. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина планирует стать членом ЕС в течение двух лет. Он считает, что за это время Киев успеет провести все необходимые переговоры и подписать соглашение о членстве. Однако в Австрии считают, что этот процесс может занять в десять раз больше времени. В стране сохраняется высокий уровень коррупции, не соответствующий европейским стандартам.

В начале февраля коллегия Еврокомиссии собирается совершить визит на Украину. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что цель визита — обсуждение подготовки Украины к вступлению в Евросоюз. «Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС», — заявила она в ходе пресс-конференции в Кируне (Швеция) с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице главы Еврокомиссии в Twitter. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина планирует стать членом ЕС в течение двух лет. Он считает, что за это время Киев успеет провести все необходимые переговоры и подписать соглашение о членстве. Однако в Австрии считают, что этот процесс может занять в десять раз больше времени. В стране сохраняется высокий уровень коррупции, не соответствующий европейским стандартам.