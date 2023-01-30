Пушилин: армия РФ закрепилась на востоке Угледара

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк, полигон еланский
Российские силы продолжают продвижение в Угледаре, сообщил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия смогла закрепиться в восточной части Угледара (ДНР). Об этом заявил врио губернатора региона Денис Пушилин.

«Российские силы продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы к городу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на угледарском направлении «очень жесткая ситуация». Он отметил, что российская армия наступает на этом направлении.

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Российская армия смогла закрепиться в восточной части Угледара (ДНР). Об этом заявил врио губернатора региона Денис Пушилин. «Российские силы продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы к городу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на угледарском направлении «очень жесткая ситуация». Он отметил, что российская армия наступает на этом направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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