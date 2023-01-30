Пушилин: армия РФ закрепилась на востоке Угледара

Российские силы продолжают продвижение в Угледаре, сообщил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия смогла закрепиться в восточной части Угледара (ДНР). Об этом заявил врио губернатора региона Денис Пушилин.
«Российские силы продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы к городу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на угледарском направлении «очень жесткая ситуация». Он отметил, что российская армия наступает на этом направлении.
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