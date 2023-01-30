Пушилин: армия РФ закрепилась на востоке Угледара

30 января 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Российские силы продолжают продвижение в Угледаре, сообщил Денис Пушилин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия смогла закрепиться в восточной части Угледара (ДНР). Об этом заявил врио губернатора региона Денис Пушилин. «Российские силы продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы к городу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на угледарском направлении «очень жесткая ситуация». Он отметил, что российская армия наступает на этом направлении.

Российская армия смогла закрепиться в восточной части Угледара (ДНР). Об этом заявил врио губернатора региона Денис Пушилин. «Российские силы продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы к городу. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на угледарском направлении «очень жесткая ситуация». Он отметил, что российская армия наступает на этом направлении.