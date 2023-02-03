Самый кассовый российский фильм «Чебурашка» покажут в ЕС

В Будапеште, столица Венгрии, пройдет показ самого кассового российского фильма «Чебурашка». Он состоится 10 февраля. Об этом сообщает газета «Культура».
«Картину Дмитрия Дьяченко покажут 10 февраля в кинотеатре Будапешта URÁNIA с субтитрами на английском языке. Показ пройдет при поддержке Русского дома», — говорится в материале.
Кинолента «Чебурашка» вышла в прокат в январе 2023 года. За пять дней Семейная комедия «Чебурашка» вошла в пятерку самых кассовых российских картин, сообщает RT. Спустя 13 дней сборы картины обогнали зарубежный фильм «Аватар 2», который шел в кинотеатрах параллельно отечественной ленте. На момент публикации материала сборы «Чебурашки» перевалили за 5,5 млрд рублей — самый высокий результат по сборам российских фильмов.
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