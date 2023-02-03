03 февраля 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Казахстан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 1:40 Фото:

В аэропорту Кольцово задержали рейс, который 4 февраля в 1:40 должен был вылететь в Тараз (город в Казахстане). Теперь самолет вылетит лишь в 3:00. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.

«Рейс DV-452, следующий из Екатеринбурга в Тараз задержан до 3:00», — следует из онлайн-табло. Согласно данным онлайн-табло, самолет приземлится в Казахстане в 04:45.

Текущий рейс выполняет авиакомпания Scat Airlines. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, чтобы узнать о причинах задержки рейса. На момент публикации новости ответ не получен.

Рейс задержан до 3:00

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В аэропорту Кольцово задержали рейс, который 4 февраля в 1:40 должен был вылететь в Тараз (город в Казахстане). Теперь самолет вылетит лишь в 3:00. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово. «Рейс DV-452, следующий из Екатеринбурга в Тараз задержан до 3:00», — следует из онлайн-табло. Согласно данным онлайн-табло, самолет приземлится в Казахстане в 04:45. Текущий рейс выполняет авиакомпания Scat Airlines. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, чтобы узнать о причинах задержки рейса. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...