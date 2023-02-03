Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 1:40
В аэропорту Кольцово задержали рейс, который 4 февраля в 1:40 должен был вылететь в Тараз (город в Казахстане). Теперь самолет вылетит лишь в 3:00. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.
«Рейс DV-452, следующий из Екатеринбурга в Тараз задержан до 3:00», — следует из онлайн-табло. Согласно данным онлайн-табло, самолет приземлится в Казахстане в 04:45.
Текущий рейс выполняет авиакомпания Scat Airlines. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, чтобы узнать о причинах задержки рейса. На момент публикации новости ответ не получен.
Рейс задержан до 3:00
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