Коалиция левых сил Франции попросила премьер-министра Элизабет Брон провести дебаты по вопросу поставок оружия Украине. Об этом сообщил лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель.
«Мы считаем, что важно помнить о нашем изначальном желании не становиться соучастниками этого конфликта. Поэтому мы просим премьер-министра Франции организовать дебаты в Нацсобрании по вопросу оказания помощи Украине», — пишет Journal du dimanche, ссылаясь на Русселя.
Ранее сообщалось, что власти Франции не исключают возможность поставок самолетов Украине. Об этом президент Эммануэль Макрон заявил по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет телеканал 360.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освобождение Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.
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Коалиция левых сил Франции попросила премьер-министра Элизабет Брон провести дебаты по вопросу поставок оружия Украине. Об этом сообщил лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель. «Мы считаем, что важно помнить о нашем изначальном желании не становиться соучастниками этого конфликта. Поэтому мы просим премьер-министра Франции организовать дебаты в Нацсобрании по вопросу оказания помощи Украине», — пишет Journal du dimanche, ссылаясь на Русселя. Ранее сообщалось, что власти Франции не исключают возможность поставок самолетов Украине. Об этом президент Эммануэль Макрон заявил по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет телеканал 360. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освобождение Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима.