Аналитики назвали самые ходовые марки праворульных авто в Свердловской области

Самыми ходовыми праворульными авто в Свердловской области стали Toyota, Nissan и Mitsubishi

Свердловская область вошла в топ-10 регионов по запросам на праворульные автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аналитики сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» выяснили, какие праворульные машины являются наиболее ходовыми и часто проверяемыми в Свердловской области. В список вошли Toyota, Nissan и Mitsubishi. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Автотеки».

«Согласно данным „Автотеки“, на российском рынке авто с пробегом в Свердловской области за последние полгода покупатели чаще всего интересовались праворульными автомобилями японского бренда Toyota. На второй строчке рейтинга — Nissan, на третьей — Mitsubishi. Четвертое место занимает Mazda, а пятое — Subaru», — сказано в сообщении.

Чаще всего отчеты по истории праворульных автомобилей заказывали в Краснодарском крае, Москве, Красноярском крае, Челябинской и Свердловской областях. В топ-10 регионов, в которых наиболее активно запрашивали историю праворульных авто в период с августа 2022 года по конец января 2023 года, также вошли Новосибирская область, Омская область, Санкт-Петербург, Иркутская область и Башкортостан.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет. Чтобы приобрести подержанную машину, придется копить более четырех лет.