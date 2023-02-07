07 февраля 2023
06 февраля 2023

В Миассе продают торговый центр за 95 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ТК Никитинский. Челябинск, торговый комплекс, никитинский
Площадь ТЦ составляет 2742 кв. м Фото:

В Миассе Челябинской области продается торговый центр. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается торговый комплекс, три этажа: подвал, первый и второй. В собственность. Первая линия. Общая площадь: 2742 кв. м. Цена 95 млн рублей», — сказано в объявлении на «Авито».

В объявлении также указано, что здание находится на первой линии и есть бесплатная парковка. В данный момент по адресу, указанному автором объявления: Миасс, проспект Макеева, 22, находится торговый центр «Малахит».

Недавно в Миассе выставляли на продажу за 30 млн рублей фитнес-центр. А в Озерске предлагали купить гостиницу-недострой за 38 млн рублей.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Миассе Челябинской области продается торговый центр. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается торговый комплекс, три этажа: подвал, первый и второй. В собственность. Первая линия. Общая площадь: 2742 кв. м. Цена 95 млн рублей», — сказано в объявлении на «Авито». В объявлении также указано, что здание находится на первой линии и есть бесплатная парковка. В данный момент по адресу, указанному автором объявления: Миасс, проспект Макеева, 22, находится торговый центр «Малахит». Недавно в Миассе выставляли на продажу за 30 млн рублей фитнес-центр. А в Озерске предлагали купить гостиницу-недострой за 38 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...