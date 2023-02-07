В Миассе продают торговый центр за 95 млн рублей

08 февраля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Площадь ТЦ составляет 2742 кв. м Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области продается торговый центр. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается торговый комплекс, три этажа: подвал, первый и второй. В собственность. Первая линия. Общая площадь: 2742 кв. м. Цена 95 млн рублей», — сказано в объявлении на «Авито». В объявлении также указано, что здание находится на первой линии и есть бесплатная парковка. В данный момент по адресу, указанному автором объявления: Миасс, проспект Макеева, 22, находится торговый центр «Малахит». Недавно в Миассе выставляли на продажу за 30 млн рублей фитнес-центр. А в Озерске предлагали купить гостиницу-недострой за 38 млн рублей.

В Миассе Челябинской области продается торговый центр. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается торговый комплекс, три этажа: подвал, первый и второй. В собственность. Первая линия. Общая площадь: 2742 кв. м. Цена 95 млн рублей», — сказано в объявлении на «Авито». В объявлении также указано, что здание находится на первой линии и есть бесплатная парковка. В данный момент по адресу, указанному автором объявления: Миасс, проспект Макеева, 22, находится торговый центр «Малахит». Недавно в Миассе выставляли на продажу за 30 млн рублей фитнес-центр. А в Озерске предлагали купить гостиницу-недострой за 38 млн рублей.