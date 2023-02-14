14 февраля 2023

У Шарташского рынка в Екатеринбурге найден труп человека в мешке

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Силовики проверяют информацию об обнаружении тела Фото:

На улице Восточной, 98 (через дорогу от Шарташского рынка) в Екатеринбурге нашли труп неизвестного человека. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Возле дома №98 по улице Восточной сегодня утром был обнаружен труп», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Силовики оградили место обнаружения трупа лентой и поместили тело в специальный пакет. Информация о причинах смерти не поступала.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там отметили, что следователи проводят проверку. По данным пресс-службы свердловского ГУ МВД, смерть не криминальная.

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На улице Восточной, 98 (через дорогу от Шарташского рынка) в Екатеринбурге нашли труп неизвестного человека. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Возле дома №98 по улице Восточной сегодня утром был обнаружен труп», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Силовики оградили место обнаружения трупа лентой и поместили тело в специальный пакет. Информация о причинах смерти не поступала. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там отметили, что следователи проводят проверку. По данным пресс-службы свердловского ГУ МВД, смерть не криминальная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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