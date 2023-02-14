У Шарташского рынка в Екатеринбурге найден труп человека в мешке

Силовики проверяют информацию об обнаружении тела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Восточной, 98 (через дорогу от Шарташского рынка) в Екатеринбурге нашли труп неизвестного человека. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Возле дома №98 по улице Восточной сегодня утром был обнаружен труп», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Силовики оградили место обнаружения трупа лентой и поместили тело в специальный пакет. Информация о причинах смерти не поступала.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там отметили, что следователи проводят проверку. По данным пресс-службы свердловского ГУ МВД, смерть не криминальная.