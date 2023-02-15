Гильермэ Кампос Лопес в 2016 году разработал линейку крафтового пива для завода «Тагильское пиво», которая позже превратилась в пивоварню Crazy Brew Фото предоставлено Александром Бебениным

Коренной бразилец Гильермэ Кампос Лопес, открывший в 2016 году пивоварню Crazy Brew в Нижнем Тагиле (Свердловская область), решил создать мотоцикл, который будет служить передвижным баром. Таким образом Лопес планирует радовать пивом свердловчан в отдаленных уголках области и параллельно изучать Урал. Идеей с URA.RU поделился представитель бразильца Александр Бебенин.

«Мы купили 32-летний советский мотоцикл „Урал“ и полностью его разобрали: сейчас там происходит дефектовка мотора, коробки передач, всех технических элементов, полностью восстанавливается рама. Изначально мотоцикл у нас приводится к заводскому состоянию, чтобы он был технически исправен, нигде по дороге не сломался. Когда этот процесс будет закончен, мы боковой прицеп — люльку, разберем и на ее месте построим бар на колесах», — рассказал Бебенин.

Как признались создатели мотобара, проблем с мотоциклом из-за того, что его переоборудуют, быть не должно. «Мы консультировались с сотрудниками ГАИ, и те изменения, которые мы планируем вносить, не попадают под статью 12.5.1 КоАП РФ (изменение конструкции транспортного средства)», — признался Бебенин.

Передвижной бар будет путешествовать по Свердловской области в течение всего мотосезона, пока не выпадет снег. В планах пивоварни — посещать городские или сельские мероприятия и разливать безалкогольное крафтовое пиво двух сортов. «Будем приезжать за день до мероприятия либо задерживаться на пару дней после, затем будем смотреть окрестности и достопримечательности», — сообщил представитель Гильермэ Кампоса Лопеса.

Однако пока остается открытым вопрос с логистикой — маршрут мотобара сформируется лишь к концу марта. Неудобств с поставками пива в путешествиях организаторы барного забега не видят: алкоголь к мотобару планируют подвозить на машине, а промывать кегу с пивом с помощью мобильного промывочного оборудования.

Бразилец Гильермэ Кампос Лопес в 2012 году окончил берлинский институт пивоварения VLB, а спустя четыре года разработал первую линейку крафтового пива для завода «Тагильское пиво». Почти сразу же эта линейка превратилась в отдельный бренд — пивоварню Crazy Brew, а затем в 2019 году в заведение Crazy Brew Bar.

Сейчас мотоцикл полностью разобрали, чтобы переоборудовать его под бар Фото предоставлено Александром Бебениным