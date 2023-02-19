В Челябинске пожарные откачали кошку с помощью кислородной маски

Пожар начался на балконе многоквартирного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 20 февраля огнеборцы откачали кошку с помощью кислородной маски, которая отравилась угарным газом из-за пожара, случившегося на улице Богдана Хмельницкого. Загорелся балкон в одной из многоэтажек. Пожар оперативно потушен. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Челябинской области.

«Челябинский пожарно-спасательный гарнизон 20 февраля выехали на пожар в доме на улице Богдана Хмельницкого. Горели вещи на балконе квартиры на втором этаже. 20 человек эвакуировались самостоятельно, в том числе трое детей. Пожар оперативно потушен прежде, чем огонь перекинулся на жилые помещения. Из квартиры спасены собака и кошка. Кошку сотрудники МЧС откачали с помощью кислородной маски», — сообщили в управлении.

Как сообщается в ведомстве, на месте происшествия работали четыре единицы техники и 13 сотрудников. Причины пожара не известны, в ЧП будет разбираться отделение дознания.