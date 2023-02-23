Точная причина задержки самолета неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вылет самолета авиакомпании Scat Airlines из Екатеринбурга в Тараз (Казахстан) задержали на семь часов 20 минут. Рейс DV-452, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был состояться 25 февраля в 1:40, однако теперь самолет вылетит лишь в девять утра.

«Рейс Екатеринбург-Тараз задержан до девяти утра 25 февраля», — следует из онлайн-табло. Самолет, согласно сайту аэропорта, должен приземлиться в Казахстане 25 февраля около пяти утра.

Точная причина задержки самолета на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.