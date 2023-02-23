23 февраля 2023

Рейс из Екатеринбурга в Казахстан задержали на 7 часов. Скрин

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, город екатеринбург
Точная причина задержки самолета неизвестна Фото:

Вылет самолета авиакомпании Scat Airlines из Екатеринбурга в Тараз (Казахстан) задержали на семь часов 20 минут. Рейс DV-452, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был состояться 25 февраля в 1:40, однако теперь самолет вылетит лишь в девять утра.

«Рейс Екатеринбург-Тараз задержан до девяти утра 25 февраля», — следует из онлайн-табло. Самолет, согласно сайту аэропорта, должен приземлиться в Казахстане 25 февраля около пяти утра.

Точная причина задержки самолета на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.

Вылет самолета задержали до девяти утра 25 февраля

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Вылет самолета авиакомпании Scat Airlines из Екатеринбурга в Тараз (Казахстан) задержали на семь часов 20 минут. Рейс DV-452, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, должен был состояться 25 февраля в 1:40, однако теперь самолет вылетит лишь в девять утра. «Рейс Екатеринбург-Тараз задержан до девяти утра 25 февраля», — следует из онлайн-табло. Самолет, согласно сайту аэропорта, должен приземлиться в Казахстане 25 февраля около пяти утра. Точная причина задержки самолета на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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