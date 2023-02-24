24 февраля 2023
23 февраля 2023

Омбудсмен раскрыла число обращений свердловчан по вопросам мобилизации

Омбудсмен Мерзлякова: мы получили свыше 18 тысяч обращений граждан по вопросам мобилизации
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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, мерзлякова татьяна
На горячую линию Свердловской области с начала частичной мобилизации в России поступило свыше 18 тысячи обращений Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

На горячую линию Свердловской области с начала частичной мобилизации в России поступило свыше 18 тысяч обращений. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Даже находясь в офисе, мы знаем все про мобилизацию. На горячую линию Свердловской области поступило свыше 18 тысяч обращений. Все они стекались к нам — в офис уполномоченного», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна Мерзлякова пояснила, что больше всего людей волновали вопросы, связанные с получением довольствия, ипотечными каникулами, возвращением многодетных отцов из зоны спецоперации, региональными выплатами, поиском военнослужащих и оказанием им медицинской помощи. «Эти и другие вопросы всегда в поле нашего зрения», — подчеркнула омбудсмен.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года.

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На горячую линию Свердловской области с начала частичной мобилизации в России поступило свыше 18 тысяч обращений. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Даже находясь в офисе, мы знаем все про мобилизацию. На горячую линию Свердловской области поступило свыше 18 тысяч обращений. Все они стекались к нам — в офис уполномоченного», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Татьяна Мерзлякова пояснила, что больше всего людей волновали вопросы, связанные с получением довольствия, ипотечными каникулами, возвращением многодетных отцов из зоны спецоперации, региональными выплатами, поиском военнослужащих и оказанием им медицинской помощи. «Эти и другие вопросы всегда в поле нашего зрения», — подчеркнула омбудсмен. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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