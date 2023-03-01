В Челябинске поставщик собрался кормить детей в школах по неправдоподобно низким ценам

02 марта 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Поставщик выиграл два тендера на организацию питания до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске компания КП «Лидер» вызвалась кормить детей школы № 105 и интерната № 3 по ценам ниже себестоимости. Муниципальный комбинат питания торги проиграл. «Ситуации, когда аукцион выигрывает предприниматель, упавший в цене ниже себестоимости, всегда вызывают серьезные опасения. И особенно тревожно, когда речь идет об организации детского питания. В случае неисполнения условий контракта законом предусмотрено его расторжение и повторное заключение со вторым участником аукциона», — предупредили в мэрии. Согласно данным сайта госзакупок, начальная стоимость аукциона по организации питания в школе № 105 составила 7,2 млн рублей, в интернате № 3 — 5,5 млн рублей. В школе для учащихся предусмотрели питание в зависимости от категории детей с начальной ценой лота 1373 рубля. Начальная стоимость лота в интернате — 522 рубля. В итоге победитель снизил цены на 17 и 11,5% соответственно до 1140 и 462 рублей. Бизнесом владеет Владимир Лагута, который также является руководителем компании КП «Лидер». В январе он сменил на этом посту Елену Лагута, которая известна как давний игрок рынка детского питания.

В Челябинске компания КП «Лидер» вызвалась кормить детей школы № 105 и интерната № 3 по ценам ниже себестоимости. Муниципальный комбинат питания торги проиграл. «Ситуации, когда аукцион выигрывает предприниматель, упавший в цене ниже себестоимости, всегда вызывают серьезные опасения. И особенно тревожно, когда речь идет об организации детского питания. В случае неисполнения условий контракта законом предусмотрено его расторжение и повторное заключение со вторым участником аукциона», — предупредили в мэрии. Согласно данным сайта госзакупок, начальная стоимость аукциона по организации питания в школе № 105 составила 7,2 млн рублей, в интернате № 3 — 5,5 млн рублей. В школе для учащихся предусмотрели питание в зависимости от категории детей с начальной ценой лота 1373 рубля. Начальная стоимость лота в интернате — 522 рубля. В итоге победитель снизил цены на 17 и 11,5% соответственно до 1140 и 462 рублей. Бизнесом владеет Владимир Лагута, который также является руководителем компании КП «Лидер». В январе он сменил на этом посту Елену Лагута, которая известна как давний игрок рынка детского питания.