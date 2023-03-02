Россия приостановила безвизовый режим для дипломатов из Венгрии

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Со стороны Венгрии нашли нарушения Фото:

Правительство России приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по служебным и дипломатическим паспортам граждан этой страны. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

«Приостановить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Венгерской Республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, подписанного в Москве 14 июня 2001 года», — говорится в тексте документа. Возобновление безвизового режима возможно после того, как Венгрия устранит нарушения со своей стороны.

Ранее между Россией и Венгрией действовал договор о безвизовом перемещении дипломатов. Однако находиться на территории другой страны можно было не более 90 дней.

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Правительство России приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по служебным и дипломатическим паспортам граждан этой страны. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации. «Приостановить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Венгерской Республики о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, подписанного в Москве 14 июня 2001 года», — говорится в тексте документа. Возобновление безвизового режима возможно после того, как Венгрия устранит нарушения со своей стороны. Ранее между Россией и Венгрией действовал договор о безвизовом перемещении дипломатов. Однако находиться на территории другой страны можно было не более 90 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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