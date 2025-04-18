Житель брянского села Ломаковка пострадал при ударе ВСУ

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ВСУ ударили минометами по селу Ломаковка в Брянской области
ВСУ ударили минометами по селу Ломаковка в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель села Ломаковка в Брянской области пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«При повторной атаке украинскими террористами, к сожалению, пострадал житель села», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшим был оперативно доставлен в местную больницу, где ему сейчас оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого в результате минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство. По словам Богомаза, жильцы дома не пострадали.

Губернатор отметил, что ситуация в регионе остается напряженной, и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Он подчеркнул, что враг действует подло и бесчеловечно, поэтому важно беречь себя и своих близких. При этом власти региона продолжают контролировать ситуацию и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Ранее, 17 апреля, Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе и обстреляли минометами храм-часовню в селе Зерново Брянской области. Он отметил, что в результате никто не пострадал. До этого, 16 апреля, он также сообщил, что после атаки украинских беспилотников сгорело 18 домов, передает RT.

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Житель села Ломаковка в Брянской области пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «При повторной атаке украинскими террористами, к сожалению, пострадал житель села», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавшим был оперативно доставлен в местную больницу, где ему сейчас оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого в результате минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство. По словам Богомаза, жильцы дома не пострадали. Губернатор отметил, что ситуация в регионе остается напряженной, и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Он подчеркнул, что враг действует подло и бесчеловечно, поэтому важно беречь себя и своих близких. При этом власти региона продолжают контролировать ситуацию и оказывают необходимую помощь пострадавшим. Ранее, 17 апреля, Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе и обстреляли минометами храм-часовню в селе Зерново Брянской области. Он отметил, что в результате никто не пострадал. До этого, 16 апреля, он также сообщил, что после атаки украинских беспилотников сгорело 18 домов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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