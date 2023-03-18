Рогов доложил об ударе по базе Иностранного легиона в городе Запорожье

18 марта 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили одну из основных баз иностранных наемников в городе Запорожье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) нанесли удар по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», который иностранные наемники в городе Запорожье использовали в качестве основной базы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня рано утром (в 04:15) был нанесен удар по ресторанному комплексу „Моника Беллуччи“, расположенному на территории элитного жилого комплекса „Ренессанс“ на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье. <…> Данный комплекс был одной из основных баз для элиты из „Иностранного легиона“ — именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы», — написал Рогов в Telegram ., прикрепив кадры разрушенного здания. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Основной задачей ВС РФ является защита мирного населения Донбасса.

Вооруженные силы (ВС) нанесли удар по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», который иностранные наемники в городе Запорожье использовали в качестве основной базы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня рано утром (в 04:15) был нанесен удар по ресторанному комплексу „Моника Беллуччи“, расположенному на территории элитного жилого комплекса „Ренессанс“ на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье. <…> Данный комплекс был одной из основных баз для элиты из „Иностранного легиона“ — именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы», — написал Рогов в Telegram., прикрепив кадры разрушенного здания. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Основной задачей ВС РФ является защита мирного населения Донбасса.