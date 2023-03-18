Рогов доложил об ударе по базе Иностранного легиона в городе Запорожье

Вооруженные силы (ВС) нанесли удар по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», который иностранные наемники в городе Запорожье использовали в качестве основной базы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня рано утром (в 04:15) был нанесен удар по ресторанному комплексу „Моника Беллуччи“, расположенному на территории элитного жилого комплекса „Ренессанс“ на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье. <…> Данный комплекс был одной из основных баз для элиты из „Иностранного легиона“ — именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы», — написал Рогов в Telegram., прикрепив кадры разрушенного здания.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Основной задачей ВС РФ является защита мирного населения Донбасса.
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Вооруженные силы (ВС) нанесли удар по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», который иностранные наемники в городе Запорожье использовали в качестве основной базы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сегодня рано утром (в 04:15) был нанесен удар по ресторанному комплексу „Моника Беллуччи“, расположенному на территории элитного жилого комплекса „Ренессанс“ на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье. <…> Данный комплекс был одной из основных баз для элиты из „Иностранного легиона“ — именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы», — написал Рогов в Telegram., прикрепив кадры разрушенного здания. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Основной задачей ВС РФ является защита мирного населения Донбасса.