Мужчины назвали самые ненавистные женские фразы

Пользователи Reddit включили женскую фразу «Нам надо поговорить» в число ненавистных

Мужчины рассказали, какие женские фразы ненавидят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчины не выносят фраз «нам нужно поговорить», «все в порядке» и «он просто друг». Об этом свидетельствует опрос на сайте Reddit. Мужчины перечислили женские фразы, которые ненавидят.

«Нам нужно поговорить». С вами будут говорить, и посмейте только ответить. Это не дискуссия, это лекция», — считает пользователь с ником Yarray2. Он рассказал, что такая лекция не предусматривает никакого обсуждения, с ней останется только согласиться.

Также мужчины отметили, что им неприятно слышать фразу «все в порядке», потому что она только означает обратное. «Это как когда мать говорит тебе „Делай что хочешь“, что совершенно определенно означает, что делать, что хочешь, нельзя», — поделился пользователь oduvanchikk.

Еще одной ненавистной фразой пользователи Reddit назвали «Он просто друг». По их мнению, эта фраза призвана скрыть измену, поэтому должна возглавить список.

Сексолог Трейси Кокс считает, что измены могут происходить не только из-за того, что отношения в паре остыли. Она рассказала, что зачастую изменяют те люди, которые были свидетелями родительских измен, передают «Дни.ру».