Путин объявил весенний призыв, ВСУ стягивают западную технику к Запорожью: главное к вечеру 30 марта

ВСУ активно стягивают западную бронетехнику на Запорожское направление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают западную бронированную технику к Запорожью. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. URA.RU приводит главные новости к вечеру 30 марта.
- Украинские солдаты активно стягивают бронетехнику и вооружение на Запорожское направление. По словам члена главного совета администрации Запорожья Владимира Рогова, ВСУ продвигают гаубицы, танки, ракеты и другие виды западного вооружения. Он уточнил, что это может говорить о скором наступлении.
- Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с апреля по июль. Ему будут подлежать граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет. Всего планируется призвать 147 тысяч человек. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что призывники этого года не будут служить в новых российских регионах.
- В Брянске объявили план «Сирена» для розыска и задержания особого опасных преступников. Это произошло после того, как неизвестный выстрелил и ранил срочника, который охранял военный склад.
- Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении российских солдат в боях за Бахмут. Он уверен, что скоро ВС РФ полностью окружат город. Также аналитики посчитали, что в марте общие потери солдат ВСУ при Бахмуте составляют около 500 человек за сутки.
- Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили украинскую тактическую ракету «Гром 2». Помимо этого были уничтожены снаряды системы залпового огня HIMARS.
- На Украине захотели разместить ядерное оружие. Соответствующая петиция была опубликована на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского. Петиция собрала пока около ста голосов. В целом ей нужно набрать 25 тысяч подписей, чтобы Зеленский смог ее рассмотреть.
- Офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм заявил, что если ВСУ захотят совершить наступление на Крым, им придется сражаться за каждую милю в направлении полуострова. Разведчик подчеркнул, что лояльное к РФ население Крыма будет отстаивать его до последнего.
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