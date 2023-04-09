В Госдуме оценили шансы на пасхальное перемирие с Украиной

Депутат Госдумы Алексей Чепа: «пасхальное перемирие» с Украиной невозможно из-за притеснения Киево-Печерской лавры
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Мариуполь. Украина, часовня, храм, церковь, последствия, мариуполь, обстрел, гуманитарная катастрофа
Перемирие на Пасху невозможно из-за действий Украины по отношению к УПЦ, заявил Алексей Чепа Фото:
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Шансы на объявление «пасхального перемирия» между Россией и Украиной крайне малы. Об этом заявил депутат Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он объяснил невозможность перемирия гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Сегодня я не думаю, что это может получиться. С кем договариваться? С Украиной? Я не думаю, что это возможно, учитывая, что [президент Украины Владимир] Зеленский делал в Киево-Печерской лавре», — объяснил Чепа в интервью Lenta.ru. Он добавил, что все действия Украины направлены на раскол церкви, уточнив, что такой расклад событий был и до начала спецоперации.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против Украинской православной церкви, заявив, что в стране должна остаться лишь каноническая церковь. Митрополит церкви Павел был отправлен под домашний арест по решению суда в Киеве. Возле Киево-Печерской лавры жители организовали демонстрацию против уничтожения УПЦ на Украине. Их требованиями была приостановка гонений на церковь, а также освобождение настоятеля Павла из-под стражи.

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Шансы на объявление «пасхального перемирия» между Россией и Украиной крайне малы. Об этом заявил депутат Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он объяснил невозможность перемирия гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ). «Сегодня я не думаю, что это может получиться. С кем договариваться? С Украиной? Я не думаю, что это возможно, учитывая, что [президент Украины Владимир] Зеленский делал в Киево-Печерской лавре», — объяснил Чепа в интервью Lenta.ru. Он добавил, что все действия Украины направлены на раскол церкви, уточнив, что такой расклад событий был и до начала спецоперации. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против Украинской православной церкви, заявив, что в стране должна остаться лишь каноническая церковь. Митрополит церкви Павел был отправлен под домашний арест по решению суда в Киеве. Возле Киево-Печерской лавры жители организовали демонстрацию против уничтожения УПЦ на Украине. Их требованиями была приостановка гонений на церковь, а также освобождение настоятеля Павла из-под стражи.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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