МИД России поздравил Зеленского с Днем дурака

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
В МИД России поздравили Владимира Зеленского с «профессиональным праздником» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел России поздравило президента Украины Владимира Зеленского с «Днем дурака». В министерстве напомнили, что в этом году на Украине решили отметить этот праздник помещением под арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

«Зеленского с профессиональным праздником», — заявлено в telegram-канале МИД России. Там добавили, что ранее на Украине этот праздник отмечался проведением Юморины в Одессе, но на этот раз украинские власти решили отметиться гонениями на православных и арестом митрополита Павла.

Ранее на Украине вносили законопроект, способный запретить Украинскую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения наместнику митрополиту Павлу по двум статьям, пишет «Национальная служба новостей».

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Министерство иностранных дел России поздравило президента Украины Владимира Зеленского с «Днем дурака». В министерстве напомнили, что в этом году на Украине решили отметить этот праздник помещением под арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. «Зеленского с профессиональным праздником», — заявлено в telegram-канале МИД России. Там добавили, что ранее на Украине этот праздник отмечался проведением Юморины в Одессе, но на этот раз украинские власти решили отметиться гонениями на православных и арестом митрополита Павла. Ранее на Украине вносили законопроект, способный запретить Украинскую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения наместнику митрополиту Павлу по двум статьям, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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