МИД России поздравил Зеленского с Днем дурака

01 апреля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

В МИД России поздравили Владимира Зеленского с «профессиональным праздником» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел России поздравило президента Украины Владимира Зеленского с «Днем дурака». В министерстве напомнили, что в этом году на Украине решили отметить этот праздник помещением под арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. «Зеленского с профессиональным праздником», — заявлено в telegram-канале МИД России. Там добавили, что ранее на Украине этот праздник отмечался проведением Юморины в Одессе, но на этот раз украинские власти решили отметиться гонениями на православных и арестом митрополита Павла. Ранее на Украине вносили законопроект, способный запретить Украинскую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения наместнику митрополиту Павлу по двум статьям, пишет «Национальная служба новостей».

Министерство иностранных дел России поздравило президента Украины Владимира Зеленского с «Днем дурака». В министерстве напомнили, что в этом году на Украине решили отметить этот праздник помещением под арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. «Зеленского с профессиональным праздником», — заявлено в telegram-канале МИД России. Там добавили, что ранее на Украине этот праздник отмечался проведением Юморины в Одессе, но на этот раз украинские власти решили отметиться гонениями на православных и арестом митрополита Павла. Ранее на Украине вносили законопроект, способный запретить Украинскую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения наместнику митрополиту Павлу по двум статьям, пишет «Национальная служба новостей».