Пермские власти готовы потратить 7,5 млн на решение судьбы памятников культуры

14 апреля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Подрядчику необходимо провести историко-культурную экспертизу документов Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермские власти через конкурс ищут специалистов для проведения ревизии документов, обосновывающих исключение из госреестра памятников истории и культуры регионального значения девяти объектов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». «Проведение историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объектов культурного наследия из госреестра памятников истории и культуры. Цель — обоснование либо необоснованность исключения. Заказчик — госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта — 7,5 млн рублей», — указано в документе. В список вошли такие объекты, как Кусье-Александровский доменный и молотовой завод в Горнозаводске, главный дом усадьбы Каменских в Суксуне, жилой дом И.Д. Останина в Лысьве и другие памятники истории и культуры регионального значения. Заявки на конкурс принимаются до 25 апреля 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Кунгурского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для ремонта памятника. Речь идет о стеле на въезде в Кунгур со стороны Перми, которая выполнена в виде фигуры старого мастера.

Пермские власти через конкурс ищут специалистов для проведения ревизии документов, обосновывающих исключение из госреестра памятников истории и культуры регионального значения девяти объектов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». «Проведение историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объектов культурного наследия из госреестра памятников истории и культуры. Цель — обоснование либо необоснованность исключения. Заказчик — госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта — 7,5 млн рублей», — указано в документе. В список вошли такие объекты, как Кусье-Александровский доменный и молотовой завод в Горнозаводске, главный дом усадьбы Каменских в Суксуне, жилой дом И.Д. Останина в Лысьве и другие памятники истории и культуры регионального значения. Заявки на конкурс принимаются до 25 апреля 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Кунгурского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для ремонта памятника. Речь идет о стеле на въезде в Кунгур со стороны Перми, которая выполнена в виде фигуры старого мастера.