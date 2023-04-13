13 апреля 2023

Пермские власти готовы потратить 7,5 млн на решение судьбы памятников культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн, архив
Подрядчику необходимо провести историко-культурную экспертизу документов Фото:

Пермские власти через конкурс ищут специалистов для проведения ревизии документов, обосновывающих исключение из госреестра памятников истории и культуры регионального значения девяти объектов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

«Проведение историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объектов культурного наследия из госреестра памятников истории и культуры. Цель — обоснование либо необоснованность исключения. Заказчик — госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта — 7,5 млн рублей», — указано в документе.

В список вошли такие объекты, как Кусье-Александровский доменный и молотовой завод в Горнозаводске, главный дом усадьбы Каменских в Суксуне, жилой дом И.Д. Останина в Лысьве и другие памятники истории и культуры регионального значения. Заявки на конкурс принимаются до 25 апреля 2022 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Кунгурского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для ремонта памятника. Речь идет о стеле на въезде в Кунгур со стороны Перми, которая выполнена в виде фигуры старого мастера.

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Пермские власти через конкурс ищут специалистов для проведения ревизии документов, обосновывающих исключение из госреестра памятников истории и культуры регионального значения девяти объектов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 7,5 млн рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». «Проведение историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объектов культурного наследия из госреестра памятников истории и культуры. Цель — обоснование либо необоснованность исключения. Заказчик — госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта — 7,5 млн рублей», — указано в документе. В список вошли такие объекты, как Кусье-Александровский доменный и молотовой завод в Горнозаводске, главный дом усадьбы Каменских в Суксуне, жилой дом И.Д. Останина в Лысьве и другие памятники истории и культуры регионального значения. Заявки на конкурс принимаются до 25 апреля 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Кунгурского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для ремонта памятника. Речь идет о стеле на въезде в Кунгур со стороны Перми, которая выполнена в виде фигуры старого мастера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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