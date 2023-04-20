Полковник Тимошенко раскрыл неожиданный план ВСУ по захвату Крыма

Полковник Тимошенко: диверсионные атаки в Крыму являются частью контрнаступления ВСУ
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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
ВСУ хотят посеять смуту среди крымчан, считает Михаил Тимошенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рамках контрнаступления на Крым ВСУ могут совершать атаки внутри полуострова при помощи диверсионных групп, чтобы сеять панику и пытаться расколоть общество. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Да, не просто диверсии, а атаки могут быть, так как ВСУ не могут зайти на полуостров с суши. Ну, а что мы ждали, что такого не будет? Сто раз говорено, что диверсанты будут. Их задача в чем? Посеять смуту в умах людей. Упадет доверие к власти [из-за диверсионных атак], и пошло, поехало. Раскол в обществе. Мечта у них такая — чтобы Россия распалась на куски», — объяснил Михаил Тимошенко.

По словам полковника в отставке, активные диверсионные атаки в Крыму могут произойти в моменты особого скопления людей. «Как вы думаете, почему отменен [в России] марш „Бессмертного полка“? Вы представьте себе в такой толпе народа чего-нибудь такое, даже небольшое, взорвать? Или просто заорать: „Ааа, здесь, возможно, взрывчатка!“. Передавят же друг друга», — добавил Тимошенко.

Ранее ФСБ предотвратила попытку совершения диверсии на объекте энергосистемы в Керчи (Крым). Задержанным оказался гражданин России и Украины. Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош назвал URA.RU основной контрудар, который ВСУ планируют нанести. Украинские силы попытаются атаковать южное направление от Херсона в сторону Мелитополя и Мариуполя, чтобы отрезать сухопутную дорогу на Крым. Вспомогательные выпады могут быть сделаны в районе Донбасса. Полковник в отставке Михаил Тимошенко ранее напомнил URA.RU, что Крым соединяется с материком двумя узкими перешейками, поэтому атаковать его ВСУ могут только с неба. Командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов добавил, что украинская армия активно применяет подводные дроны, которые очень сложно обнаружить. Они используются при атаках на Крым, в частности, Севастополь.

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В рамках контрнаступления на Крым ВСУ могут совершать атаки внутри полуострова при помощи диверсионных групп, чтобы сеять панику и пытаться расколоть общество. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Да, не просто диверсии, а атаки могут быть, так как ВСУ не могут зайти на полуостров с суши. Ну, а что мы ждали, что такого не будет? Сто раз говорено, что диверсанты будут. Их задача в чем? Посеять смуту в умах людей. Упадет доверие к власти [из-за диверсионных атак], и пошло, поехало. Раскол в обществе. Мечта у них такая — чтобы Россия распалась на куски», — объяснил Михаил Тимошенко. По словам полковника в отставке, активные диверсионные атаки в Крыму могут произойти в моменты особого скопления людей. «Как вы думаете, почему отменен [в России] марш „Бессмертного полка“? Вы представьте себе в такой толпе народа чего-нибудь такое, даже небольшое, взорвать? Или просто заорать: „Ааа, здесь, возможно, взрывчатка!“. Передавят же друг друга», — добавил Тимошенко. Ранее ФСБ предотвратила попытку совершения диверсии на объекте энергосистемы в Керчи (Крым). Задержанным оказался гражданин России и Украины. Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош назвал URA.RU основной контрудар, который ВСУ планируют нанести. Украинские силы попытаются атаковать южное направление от Херсона в сторону Мелитополя и Мариуполя, чтобы отрезать сухопутную дорогу на Крым. Вспомогательные выпады могут быть сделаны в районе Донбасса. Полковник в отставке Михаил Тимошенко ранее напомнил URA.RU, что Крым соединяется с материком двумя узкими перешейками, поэтому атаковать его ВСУ могут только с неба. Командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов добавил, что украинская армия активно применяет подводные дроны, которые очень сложно обнаружить. Они используются при атаках на Крым, в частности, Севастополь.
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