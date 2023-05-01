Челябинский парламент назначил новую дату сорванного заседания

02 мая 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Депутаты намерены собраться уже после майских праздников (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После срыва заседания заксобрания Челябинской области новая сессия назначена на 11 мая. Информация об этом появилась на сайте областного парламента. «Тридцать пятое заседание заксобрания Челябинской области состоится 11 мая. В повестке дня — 34 вопроса», — говорится в документе. Впервые за 27 лет депутаты заксобрания Челябинской области 28 апреля не смогли провести плановую сессию. Часть народных избранников, как утверждает источник URA.RU, не пришла на мероприятие, дата которого была дважды перенесена. В итоге до кворума не хватило четырех человек — 36 явившимся на заседание депутатам пришлось разойтись. Председатель ЗСО Александр Лазарев находился в Санкт-Петербурге, где проходил Совет законодателей РФ.

После срыва заседания заксобрания Челябинской области новая сессия назначена на 11 мая. Информация об этом появилась на сайте областного парламента. «Тридцать пятое заседание заксобрания Челябинской области состоится 11 мая. В повестке дня — 34 вопроса», — говорится в документе. Впервые за 27 лет депутаты заксобрания Челябинской области 28 апреля не смогли провести плановую сессию. Часть народных избранников, как утверждает источник URA.RU, не пришла на мероприятие, дата которого была дважды перенесена. В итоге до кворума не хватило четырех человек — 36 явившимся на заседание депутатам пришлось разойтись. Председатель ЗСО Александр Лазарев находился в Санкт-Петербурге, где проходил Совет законодателей РФ.