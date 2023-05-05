В США восхитились видео про российскую армию

Жители США восхитились видеороликом о российской армии. После того, как об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсетях, его поддержали читатели.
«В то время как американская армия создает объявления о вербовке, в которых трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах, русские придерживаются более традиционного подхода. Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны», — цитируют слова Хинкла с его страницы в Twitter РИА Новости.
Восхищение журналиста разделили его читатели в комментариях. Многие отметили, что армия США выглядит слабее. «Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что США выглядят слабыми по всему миру», — указано в одном из комментариев.
Ранее стало известно, что Министерство обороны России представило новый рекламный ролик, посвященный военной службе по контракту. Видео опубликовано в соцсетях ведомства.
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