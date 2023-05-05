В США восхитились видео про российскую армию

Журналист Хинкл восхитился видеороликом Минобороны о российской армии

06 мая 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

В США назвали российский ролик отличным Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители США восхитились видеороликом о российской армии. После того, как об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсетях, его поддержали читатели. «В то время как американская армия создает объявления о вербовке, в которых трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах, русские придерживаются более традиционного подхода. Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны», — цитируют слова Хинкла с его страницы в Twitter РИА Новости. Восхищение журналиста разделили его читатели в комментариях. Многие отметили, что армия США выглядит слабее. «Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что США выглядят слабыми по всему миру», — указано в одном из комментариев. Ранее стало известно, что Министерство обороны России представило новый рекламный ролик, посвященный военной службе по контракту. Видео опубликовано в соцсетях ведомства.

Жители США восхитились видеороликом о российской армии. После того, как об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсетях, его поддержали читатели. «В то время как американская армия создает объявления о вербовке, в которых трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах, русские придерживаются более традиционного подхода. Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны», — цитируют слова Хинкла с его страницы в Twitter РИА Новости. Восхищение журналиста разделили его читатели в комментариях. Многие отметили, что армия США выглядит слабее. «Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что США выглядят слабыми по всему миру», — указано в одном из комментариев. Ранее стало известно, что Министерство обороны России представило новый рекламный ролик, посвященный военной службе по контракту. Видео опубликовано в соцсетях ведомства.