Челябинский генерал МВД назначил нового руководителя полиции в Еманжелинске

Им стал полковник полиции Артем Иванов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новым начальником полиции в Еманжелинском районе (Челябинская область) стал полковник полиции Артем Иванов. Начальник полиции региона генерал-лейтенант Михаил Скоков 11 мая представил личному составу нового руководителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Начальник ГУ МВД России по области Михаил Скоков на совещании, проходившем в режиме видеоконференцсвязи, представил личному составу ОМВД России по Еманжелинскому району нового руководителя — полковника полиции Артема Иванова. На мероприятии присутствовали глава Еманжелинского района Евгений Светлов, руководители силовых структур, председатели общественности и ветеранской организации, личный состав органа внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Скоков подчеркнул, что Иванов обладает профессиональными знаниями и богатым опытом работы. По его мнению, новый руководитель ОМВД имеет все ресурсы, чтобы организовать работу всего коллектива и вывести ее на новый уровень.

«Для коллектива начинается новая страница истории, и от каждого зависит, какой она будет. При этом основной задачей деятельности полиции остаются обеспечение общественного порядка и безопасности людей, непримиримая борьба с преступностью, немедленное реагирования на все обращения граждан», — напомнил Скоков.

Иванов окончил Челябинский юридический институт МВД России и начал службу в органах внутренних дел в 1999 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД г. Челябинска. Последние пять лет возглавлял Отдел полиции «Горный» в Златоусте.