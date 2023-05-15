15 мая 2023

ФНС РФ не подтвердила информацию об аресте счетов Юдашкина после его смерти

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Похороны Юдашкина, могила валентина юдашкина
В ФНС опровергли информацию об аресте счетов Валентина Юдашкина Фото:

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России опровергли информацию о блокировке счетов модного дома Валентина Юдашкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФНС России не подтверждает приостановку операций ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — пояснили налоговики в ответ на запрос URA.RU. Ранее в СМИ появилась информация, что у компании обнаружили долги на несколько миллионов рублей.

По версии журналистов telegram-канала Mash, ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» не отчитывалось о доходах за весь 2022 год. Поэтому налоговики арестовали счета компании.

Валентина Юдашкина не стало на 60-м году жизни. О смерти российского модельера стало известно 2 мая 2023 года. Последние месяцы он боролся с раком. Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, передает телеканал 360.

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В Федеральной налоговой службе (ФНС) России опровергли информацию о блокировке счетов модного дома Валентина Юдашкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «ФНС России не подтверждает приостановку операций ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — пояснили налоговики в ответ на запрос URA.RU. Ранее в СМИ появилась информация, что у компании обнаружили долги на несколько миллионов рублей. По версии журналистов telegram-канала Mash, ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» не отчитывалось о доходах за весь 2022 год. Поэтому налоговики арестовали счета компании. Валентина Юдашкина не стало на 60-м году жизни. О смерти российского модельера стало известно 2 мая 2023 года. Последние месяцы он боролся с раком. Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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