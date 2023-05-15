ФНС РФ не подтвердила информацию об аресте счетов Юдашкина после его смерти

16 мая 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

В ФНС опровергли информацию об аресте счетов Валентина Юдашкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Федеральной налоговой службе (ФНС) России опровергли информацию о блокировке счетов модного дома Валентина Юдашкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «ФНС России не подтверждает приостановку операций ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — пояснили налоговики в ответ на запрос URA.RU. Ранее в СМИ появилась информация, что у компании обнаружили долги на несколько миллионов рублей. По версии журналистов telegram-канала Mash, ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» не отчитывалось о доходах за весь 2022 год. Поэтому налоговики арестовали счета компании. Валентина Юдашкина не стало на 60-м году жизни. О смерти российского модельера стало известно 2 мая 2023 года. Последние месяцы он боролся с раком. Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, передает телеканал 360.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России опровергли информацию о блокировке счетов модного дома Валентина Юдашкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «ФНС России не подтверждает приостановку операций ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — пояснили налоговики в ответ на запрос URA.RU. Ранее в СМИ появилась информация, что у компании обнаружили долги на несколько миллионов рублей. По версии журналистов telegram-канала Mash, ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» не отчитывалось о доходах за весь 2022 год. Поэтому налоговики арестовали счета компании. Валентина Юдашкина не стало на 60-м году жизни. О смерти российского модельера стало известно 2 мая 2023 года. Последние месяцы он боролся с раком. Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, передает телеканал 360.