ФНС РФ не подтвердила информацию об аресте счетов Юдашкина после его смерти

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России опровергли информацию о блокировке счетов модного дома Валентина Юдашкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФНС России не подтверждает приостановку операций ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — пояснили налоговики в ответ на запрос URA.RU. Ранее в СМИ появилась информация, что у компании обнаружили долги на несколько миллионов рублей.
По версии журналистов telegram-канала Mash, ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» не отчитывалось о доходах за весь 2022 год. Поэтому налоговики арестовали счета компании.
Валентина Юдашкина не стало на 60-м году жизни. О смерти российского модельера стало известно 2 мая 2023 года. Последние месяцы он боролся с раком. Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, передает телеканал 360.
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