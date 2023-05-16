FT: Запад побоялся ответа России на санкции FT: из-за ответных мер России на санкции европейские компании рискуют потерять активы 16 мая 2023 в 21:02 Размер текста - 17 + Кремль начал отвечать на западные санкции, национализируя зарубежное имущество Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономическая война России и Запада после начала спецоперации достигла новой опасной стадии. Теперь европейские компании рискуют понести убытки из-за ответа на санкции со стороны Москвы. Об этом написали в Financial Times. «Экономическая конфронтация России с Западом вступает в новую опасную стадию. До сих пор Москва в основном сосредотачивала свои ответные меры на сжатии европейских энергетических рынков. Но после ряда судебных решений в Европе, замораживающих российские активы, Кремль создал правовую основу для временной национализации иностранных активов в стране», — написали в издании . После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции в отношении России. Всего было введено 10 пакетов антироссийских ограничений. Среди рестрикций был уход западных компаний с российского рынка. В ответ на это партия «Единая Россия» предложила национализировать производства зарубежных компаний, которые покинули РФ, чтобы сохранить рабочие места, пишет «Национальная служба новостей». Экономическая война России и Запада после начала спецоперации достигла новой опасной стадии. Теперь европейские компании рискуют понести убытки из-за ответа на санкции со стороны Москвы. Об этом написали в Financial Times. «Экономическая конфронтация России с Западом вступает в новую опасную стадию. До сих пор Москва в основном сосредотачивала свои ответные меры на сжатии европейских энергетических рынков. Но после ряда судебных решений в Европе, замораживающих российские активы, Кремль создал правовую основу для временной национализации иностранных активов в стране», — написали в издании. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции в отношении России. Всего было введено 10 пакетов антироссийских ограничений. Среди рестрикций был уход западных компаний с российского рынка. В ответ на это партия «Единая Россия» предложила национализировать производства зарубежных компаний, которые покинули РФ, чтобы сохранить рабочие места, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям