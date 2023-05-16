FT: Запад побоялся ответа России на санкции

FT: из-за ответных мер России на санкции европейские компании рискуют потерять активы
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Виды Москвы. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
Кремль начал отвечать на западные санкции, национализируя зарубежное имущество Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономическая война России и Запада после начала спецоперации достигла новой опасной стадии. Теперь европейские компании рискуют понести убытки из-за ответа на санкции со стороны Москвы. Об этом написали в Financial Times.

«Экономическая конфронтация России с Западом вступает в новую опасную стадию. До сих пор Москва в основном сосредотачивала свои ответные меры на сжатии европейских энергетических рынков. Но после ряда судебных решений в Европе, замораживающих российские активы, Кремль создал правовую основу для временной национализации иностранных активов в стране», — написали в издании.

После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции в отношении России. Всего было введено 10 пакетов антироссийских ограничений. Среди рестрикций был уход западных компаний с российского рынка. В ответ на это партия «Единая Россия» предложила национализировать производства зарубежных компаний, которые покинули РФ, чтобы сохранить рабочие места, пишет «Национальная служба новостей».

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Экономическая война России и Запада после начала спецоперации достигла новой опасной стадии. Теперь европейские компании рискуют понести убытки из-за ответа на санкции со стороны Москвы. Об этом написали в Financial Times. «Экономическая конфронтация России с Западом вступает в новую опасную стадию. До сих пор Москва в основном сосредотачивала свои ответные меры на сжатии европейских энергетических рынков. Но после ряда судебных решений в Европе, замораживающих российские активы, Кремль создал правовую основу для временной национализации иностранных активов в стране», — написали в издании. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции в отношении России. Всего было введено 10 пакетов антироссийских ограничений. Среди рестрикций был уход западных компаний с российского рынка. В ответ на это партия «Единая Россия» предложила национализировать производства зарубежных компаний, которые покинули РФ, чтобы сохранить рабочие места, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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