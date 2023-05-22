Обозреватель The Times указал на глупость США, повлекшую начало СВО

Журналист The Times Биньон: США совершили ошибку, когда начали расширять НАТО

22 мая 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

США обострили конфликт на Украине, уверен Майкл Биньон Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США совершили ошибку, когда начали действия по расширению альянса. Тем самым Вашингтон усилил российское недовольство. Об этом говорит обозреватель британской газеты The Times Майкл Биньон, отметив, что действия США по расширению НАТО с участием Киева привели к началу спецоперации на Украине. «Они [США] сделали это [обострили ситуацию с Украиной] по глупости. Мне кажется, первоначальное расширение НАТО было глупой идеей, потому что оно всегда рассматривалось Россией как угроза. По поводу расширению НАТО было устное обещание США к России. А когда открыли дверь Польше, все остальные захотели присоединиться. Это был глупый шаг. Он усилил российскую паранойю. <…> Президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы письменно было прописано вето на членство Украины в НАТО», — рассказал Майкл Биньон в интервью телеведущей Ксении Собчак. Оно опубликовано на youtube-канале «Осторожно Собчак». Журналист отметил, что принятие России в Североатлантический альянс могло бы решить проблемы политического характера. Также, поясняет он, избежать конфликта помогло, если бы США держали слово, данное РФ и не предпринимали бы попытки по расширению НАТО на Восток. Запад и Украина регулярно поднимают вопрос членства последней в НАТО. Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подавал заявку на ускоренное принятие страны в альянс. В мае текущего года в Киеве выразили надежду, что его примут в НАТО летом 2023 года. Страны Запада считают, что Украине не выполнила всех условий, позволяющих той войти в альянс. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывался, что Украине не вступит в НАТО, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США совершили ошибку, когда начали действия по расширению альянса. Тем самым Вашингтон усилил российское недовольство. Об этом говорит обозреватель британской газеты The Times Майкл Биньон, отметив, что действия США по расширению НАТО с участием Киева привели к началу спецоперации на Украине. «Они [США] сделали это [обострили ситуацию с Украиной] по глупости. Мне кажется, первоначальное расширение НАТО было глупой идеей, потому что оно всегда рассматривалось Россией как угроза. По поводу расширению НАТО было устное обещание США к России. А когда открыли дверь Польше, все остальные захотели присоединиться. Это был глупый шаг. Он усилил российскую паранойю. <…> Президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы письменно было прописано вето на членство Украины в НАТО», — рассказал Майкл Биньон в интервью телеведущей Ксении Собчак. Оно опубликовано на youtube-канале «Осторожно Собчак». Журналист отметил, что принятие России в Североатлантический альянс могло бы решить проблемы политического характера. Также, поясняет он, избежать конфликта помогло, если бы США держали слово, данное РФ и не предпринимали бы попытки по расширению НАТО на Восток. Запад и Украина регулярно поднимают вопрос членства последней в НАТО. Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подавал заявку на ускоренное принятие страны в альянс. В мае текущего года в Киеве выразили надежду, что его примут в НАТО летом 2023 года. Страны Запада считают, что Украине не выполнила всех условий, позволяющих той войти в альянс. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывался, что Украине не вступит в НАТО, передает телеканал 360.